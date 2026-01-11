صلاح: سنهزم السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

- محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يتحدث عن التحدي القادم ضد السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز الصعب على ساحل العاج بثلاثة أهداف لهدفين، مشيدًا بأداء اللاعبين المحليين في مواجهة نجوم أوروبا. - صلاح يعترف بوجود ثغرات دفاعية في مباراة ساحل العاج، لكنه يثني على فعالية الفريق في استغلال الفرص، ويؤكد على صعوبة مواجهة السنغال، معربًا عن ثقته في تحقيق الانتصار. - منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، يستعد لمواجهة السنغال، وعينه على التأهل للنهائي واستعادة اللقب القاري، بعد غياب طويل عن منصة التتويج.

تحدث قائد منتخب مصر، محمد صلاح (33 عاماً)، عن المواجهة المنتظرة ضد منتخب السنغال، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الانتصار الصعب على ساحل العاج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية المقامة حالياً في المغرب.

وقال محمد صلاح في حديثه مع شبكة بي أن سبورتس القطرية، بعد نهاية المباراة: "رأينا المنتخبات الثلاثة التي صعدت إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا (يقصد المغرب، السنغال ونيجيريا)، ونجومهم يلعبون في أوروبا، ونحن في منتخب مصر لدينا لاعبون محليون، ولا أقلل من قيمتهم أبداً، لكن نحن نحاول من أجل وطننا في هذه المسابقة، ودعونا ننتظر ما يحدث في نصف النهائي، ونحن نقدم كل ما لدينا بنسبة 100%".

وتابع صلاح: "دافعنا خلال اللقاء ضد منتخب ساحل العاج، ولم نوفق في تحسين الجانب الدفاعي لدينا، وبخاصة في الكرات الثابتة، لأننا تلقينا هدفين، ونحن نجحنا في تسجيل الأهداف الثلاثة من الفرص القليلة التي لاحت أمامنا خلال اللقاء، ولدينا مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب السنغال، الذي يحترف كل نجومه في أوروبا، وبحول الله سنحقق الانتصار عليهم".

وتأتي تصريحات محمد صلاح قبل مواجهة نصف النهائي الصعبة أمام منتخب السنغال، بعدما نجح في قيادة منتخب مصر إلى المربع الذهبي، بفضل الهدف الثالث الذي سجله في شباك منتخب ساحل العاج في الدقيقة 52، لتواصل كتيبة المدرب حسام حسن رحلتها في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد أن أصبحت أحد أبرز المرشحين لحسم اللقب القاري.

ويذكر أن منتخب مصر، بقيادة مدربه حسام حسن، سيباشر استعداده الآن، لمواجهة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا ضد السنغال، الأربعاء المقبل، وعين القائد محمد صلاح، على حسم اللقاء، والعبور إلى المباراة النهائية، التي يطمح فيها "الفراعنة" إلى مصالحة الجماهير، والعودة مرة أخرى إلى منصة التتويج، بعد غياب طويل.