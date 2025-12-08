صلاح خارج قائمة ليفربول لمواجهة إنتر.. وريال مدريد يدخل على الخط

قرر مدرب نادي ليفربول الإنكليزي آرني سلوت استبعاد النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً) من القائمة التي تستعد لخوض المواجهة ضد إنتر ميلان الإيطالي، غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الاثنين، أن استبعاد صلاح من قائمة نادي ليفربول، قبل ساعات من خوض المواجهة ضد إنتر ميلان، يعود إلى التصريحات النارية التي أطلقها النجم المصري، بعدما عبر عن خيبة أمله الكبيرة مما يحدث معه خلال الفترة الماضية، وقيام المدرب الهولندي آرني سلوت بإجلاسه على الدكة، وتحميله سبب تراجع نتائج "الريدز" في الموسم الحالي.

ويبدو أن مستقبل صلاح مع ليفربول بات يتجه إلى طريق مسدود، ما يجعله متاحاً في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ تتسابق أندية الدوري السعودي على حسم صفقته، فيما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد بات يفكّر في النجم المصري جدياً لحل مشكلة الجهة اليمنى التي يعاني بسببها كثيراً منذ بداية الموسم الحالي.

وأردفت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد لن يحسم صفقة صلاح بشكل نهائي، بل يريد الحصول عليه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لأن هدف الفريق الملكي يقضي بحل المشاكل في منتصف الموسم عبر صفقات غير دائمة، وصاحب الـ33 عاماً يُعد خيارياً مثالياً، والكرة الآن في ملعبه، بعدما بات حبيس دكة البدلاء مع ليفربول الإنكليزي.

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن قدوم صلاح إلى نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية يعني مفاجأة ضخمة للغاية، لأن التقارير القادمة من المملكة المتحدة تُشير إلى رغبة "الفرعون" المصري في الرحيل عن ليفربول نتيجة مشاكله مع المدرب الهولندي آرني سلوت، بالإضافة إلى أنه هدف لأندية الدوري السعودي منذ أكثر من موسم.