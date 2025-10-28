صلاح تحت نيران الانتقاد وليفربول يرصد نجمين لتعويضه

أشعل الحديث عن مستقبل محمد صلاح (33 عاماً) أجواء ليفربول أخيراً، بعد أن وُضع النجم المصري تحت نيران الانتقاد، نتيجة تراجع أرقامه الهجومية في انطلاقة موسم 2025-2026، وجلوسه على دكة البدلاء في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة. ودفع ذلك إلى فتح باب الأسئلة عن مرحلة ما بعد صلاح، رغم تجديد عقده لمدّة موسمين في الصيف الماضي.

وأثار تذبذب أداء صلاح غضب عدد من الجماهير وتحفظ الجهاز الفني، بعدما عجز اللاعب عن صناعة الفارق بالصورة، التي اعتادها منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2017. وسجل "مو" ثلاثة أهداف فقط، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في أول ثماني مباريات من الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي أرقام أقل كثيراً من تلك التي صاغت مجده خلال السنوات الماضية. وأطلق هذا التراجع صافرة إنذار داخل "الريدز"، خصوصاً مع استمرار اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على توقيعه في 2026. وأدركت الإدارة أن سيناريو رحيل صلاح مهما بدا مؤلماً، فهو احتمال وارد في أي لحظة، ما دفعها إلى التفكير مبكراً بخيارات مناسبة قادرة على حفظ التوازن الهجومي.

واختار ليفربول اسمين بارزين يقدمان مستويات لافتة في الدوري الإنكليزي، من أجل تعويض أي فراغ محتمل بعد رحيل صلاح. وبرز مهاجم بورنموث، أنتوني سيمينيو، كأحد أهم البدائل، وفقاً لما نشره موقع توب ميركاتو الفرنسي، أمس الاثنين، بعدما سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة في أول ثماني جولات. وأظهر اللاعب سرعة كبيرة في التحول الهجومي وحضوراً بدنياً مرهقاً للمدافعين، ما جعله تحت متابعة كثيفة من كشافي بطل "البريمييرليغ".

ودخل نجم نيوكاسل، أنتوني غوردون، سباق خلافة صلاح بجدية. وأقنع اللاعب مسؤولي ليفربول بمرونته وقدرته على اللعب في الجهتين الهجوميتين وفي العمق، إضافة إلى طاقة كبيرة في الضغط وجرأة واضحة أمام المرمى، إذ واصل تطوره في الفترة الماضية، ليصبح خياراً جذاباً لاستراتيجية الفريق المستقبلية. وعزّز هذا الحراك اقتناع ليفربول بضرورة التحضير للسنوات المقبلة، دون انتظار مفاجآت السوق. ورغم تمسّك جمهور النادي بنجمه التاريخي، فإن الوقت يمضي، وتبقى الحاجة ملحّة إلى خطة تحفظ هوية الفريق الهجومية، في حال اتخاذ صلاح قراراً جديداً بشأن مستقبله.