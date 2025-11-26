صلاح تحت النار: انتقادات حادة من لاعبين سابقين بعد الأداء المخيّب

- يواجه محمد صلاح انتقادات بسبب تراجع أدائه هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف فقط في 17 مباراة، مقارنة بـ57 مساهمة تهديفية في الموسم الماضي، وسط تراجع عام في أداء ليفربول. - غرايم سونيس انتقد صلاح لتراجع حماسه ورغبته في اللعب، مشيراً إلى تغير في أدائه منذ مباراة كأس الدرع الخيرية ضد كريستال بالاس. - جيمي كاراغر دعا صلاح للتحدث عن معاناة الفريق، بينما اقترح واين روني استبعاده من التشكيلة لتحفيز الفريق، مشيراً إلى نقص المساندة الدفاعية.

يعتبر نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح (33 عاماً)، محطّ انتقادات من محللين في كرة القدم ببريطانيا، في ظلّ الأداء الباهت الذي يقدمه اللاعب منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، آخرها بعد الهزيمة المخيبة للآمال، التي مني بها "الريدز" أمام نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنكليزي الممتاز، السبت الماضي.

وواصل ليفربول مسلسل الهزائم المخيبة هذا الموسم، إذ تلقى الفريق هزيمته الثامنة في آخر 11 مباراة بجميع المسابقات، وكانت ثالث مرة خلال خمس مباريات يخسر فيها بفارق ثلاثة أهداف. ويظهر العديد من اللاعبين بمستوى متراجع مقارنة بالموسم الماضي، رغم الإنفاق الصيفي الضخم، الذي بلغ 446 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الفريق بلاعبين، مثل الألماني فلوريان فيرتز، والسويدي ألكسندر إيزاك، والفرنسي هوغو إيكيتيكي. ومن بين المتأثرين بهذا التراجع، يبرز محمد صلاح، الذي سجل 57 مساهمة تهديفية خلال 52 مباراة في الموسم الماضي، لكنه اكتفى هذا الموسم بتسجيل خمسة أهداف فقط في 17 مواجهة، ما يعكس انخفاض تأثيره داخل الملعب بشكل واضح.

وانتقد أسطورة نادي ليفربول السابق، الاسكتلندي غرايم سونيس، أداء صلاح، إذ قال في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الثلاثاء: "كم من الوقت لدينا؟ لقد كان نجماً مطلقاً، هذه أطيب كلمات يمكن أن أقولها عن صلاح، لقد كان اللاعب الذي يعتمد عليه الفريق خلال السنوات السبع الماضية، إذا كنت تختار أفضل تشكيلة في تاريخ ليفربول، فهو أحد الأسماء الأولى في القائمة، أعتقد أن من يلعب هذا الموسم هو شقيقه".

وأشار سونيس إلى علامة تحذيرية لاحظها في هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس بكأس الدرع الخيرية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، والتي أظهرت أن شيئاً ما مختلف في أداء صلاح، قائلاً: "كانت الكرة أمامه وهو مواجه للملعب وليس للخط الجانبي، وتم تمريرها نحو الظهير الأيسر في تلك المباراة، وكان بإمكانه التدخل بسهولة وإعاقة المنافس، صحيح أنه ليس قوياً في الكرات الهوائية وقد لا يفوز بها، لكن على الأقل كان يجب أن يحاول ويصعّب على الظهير تنفيذ خطته بحرّية، ومع ذلك، لم يبذل أي محاولة للتحدي. صلاح لم يكن يوماً من المغامرين في الكرات المشتركة. ذكي للغاية، ولا نريد أن يتعرّض لأي إصابة لأنه بارع في منطقة الهجوم، ومع ذلك، بدا هذا الموسم كأن حماسه ورغبته في اللعب أقل، وأحياناً تكون الكلمات الصارمة هي ما يحتاجه ليعود للنجم الذي عرفناه في ليفربول".

ومن جانبه، لم يتوقف نجم ليفربول السابق، الإنكليزي جيمي كاراغر، عن انتقاد صلاح، وهذه المرة وجّه رسالة قوية للاعب، بعد الخسارة القاسية أمام نوتنغهام فورست على ملعب أنفيلد، قائلاً: "بعد كل هذه الهزائم لنادي ليفربول، دائماً ما يخرج (فيرجيل) فان دايك ويتحدّث كما يجب أن يفعل القائد، لكن يجب أن يكون هناك لاعبون آخرون في غرفة الملابس يتحدثون نيابة عن النادي، قبل عام، لم يتردد مو صلاح في التحدّث عن وضعه الشخصي، وعن عدم عرض النادي عقداً جديداً عليه".

وأضاف كاراغر، في حديثه، أنه لا يسمع صلاح يتحدث إلا عندما يحتاج لعقد جديد أو يفوز بلقب أفضل لاعب في المباراة، مطالباً النجم المصري بالظهور أمام الإعلام للتحدث عن معاناة الفريق، تحت قيادة المدرب الهولندي، أرني سلوت، هذا الموسم، بقوله: "أنا لا أسمع صلاح يتحدث إلا عندما يفوز بلقب أفضل لاعب في المباراة، أو يحتاج لعقد جديد، أود أن أرى مو صلاح يخرج كأحد القادة، وإحدى أساطير ليفربول، ويتحدث نيابة عن الفريق، فلا يجب أن يكون ذلك دائماً من مسؤولية القائد فقط".

وفي المقابل، قال أسطورة مانشستر يونايتد السابق، الإنكليزي واين روني، إنه على أرني سلوت استبعاد صلاح لمساعدة ليفربول على الخروج من أزمته الحالية، مضيفاً: "لو كنت مكان سلوت، كنت سأتخذ قراراً حاسماً يكون له صدى وتأثير واضح على بقية اللاعبين، صلاح لا يقدم المساندة المطلوبة دفاعياً، وإذا كنت لاعباً جديداً وجلست على مقاعد البدلاء، ورأيت أنه لا يجري كما يجب، مع الأخذ في الاعتبار أنه أسطورة للنادي وقد قدم الكثير، فما الرسالة التي ستصل إليك من ذلك؟".