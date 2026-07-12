- محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع ليفربول، مما أثار اهتمام العديد من الأندية العالمية، خاصة بعد مشاركته في كأس العالم 2026. - نادي سبورتينغ كانساس سيتي الأميركي، بقيادة مالكه الجديد بيتر مالوك ذو الأصول المصرية، يسعى بقوة للتعاقد مع صلاح، وسط منافسة من أندية سعودية وأخرى في الولايات المتحدة. - صلاح يطلب وقتاً لدراسة العروض المتعددة، مع تلميحات برغبته في البقاء ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى، مما يجعل مستقبله محط أنظار الجميع.

بدأ الحديث بين وسائل الإعلام العالمية عن مستقبل قائد منتخب مصر محمد صلاح (34 عاماً)، بعدما طلب من الجميع انتظار ما سيفعله، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، التي خرج منها "الفراعنة" على يد منتخب الأرجنتين، الذي انتصر بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة الدولية.

وكان محمد صلاح قد طلب من وسائل الإعلام تأجيل الحديث عن مستقبله، بعد نهاية مشاركته في مونديال 2026، رغم ان الجميع يُريد معرفة الوجهة القادمة لقائد منتخب مصر منذ قراره الشهير بالرحيل عن ليفربول الإنكليزي، رغم اهتمام العديد من الأندية في الدول العالمية بخدمات المُهاجم، وفق ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت.

وأصبح صلاح لاعباً حراً منذ الثلاثين من شهر يونيو/حزيران الماضي، بعدما قضى ثمانية مواسم تاريخية مع ليفربول الإنكليزي، الأمر الذي جعل العديد من أندية الدوري السعودي تسعى إلى التعاقد مع المهاجم المصري، لكن هناك فريقاً من أميركا يُدعي سبورتينغ كانساس سيتي يسعى إلى حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كرة عربية الأهلي المصري مُنافس برشلونة في افتتاحية الموسم الجديد

وأكد الموقع أن إدارة نادي سبورتينغ كانساس سيتي الأميركي وضعت محمد صلاح على رأس أولوياتها، فيما استفسرت عدة فريق في الولايات المتحدة عن المُهاجم المصري، لكن قائد منتخب "الفراعنة" طالب بضرورة منحه وقتاً، حتى يتمكن من دراسة العروض الكثيرة التي حصل عليها، حتى يحسم مستقبله، رغم أن جميع المؤشرات إلى رغبته في البقاء ضمن منافسات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

لكن المُثير في نادي سبورتينغ كانساس سيتي الأميركي هو مالكه الجديد، الذي يُدعى بيتر مالوك، وهو من أصول مصرية، ويسعى إلى إحداث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، من خلال حسم صفقة محمد صلاح، الذي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الحالية، إلا أن كل شيء مرتبط بدراسة كل شيء مع موكله، وبعدها تحديد الوجهة، التي تناسبه حتى يستكمل مسيرته الاحترافية.