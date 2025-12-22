صلاح الدين: سعيد بمساهمتي الأولى مع المغرب وهذا وعدي للجماهير

- أنس صلاح الدين، الظهير الأيمن لمنتخب المغرب، عبّر عن سعادته بالفوز على جزر القمر 2-0 في كأس أمم أفريقيا 2025، وأشاد بتمريرته التي ساهمت في تسجيل أيوب الكعبي لهدف رائع. - وصف صلاح الدين حفل افتتاح البطولة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بأنه لا يُصدق، مشيراً إلى حضور ولي العهد الأمير الحسن بن محمد، ووعد الجماهير بالعمل الجاد لتحقيق اللقب. - أشار إلى اختلاف كرة القدم الأفريقية عن الأوروبية، حيث يلعب مع أيندهوفن، مؤكداً على أهمية القوة البدنية في القارة السمراء.

عبّر الظهير الأيمن لـمنتخب المغرب، أنس صلاح الدين (23 عاماً)، عن سعادته البالغة في تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.

وأجاب أنس صلاح الدين عن سؤال في المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام، حول شعوره بتقديمه التمريرة الرائعة، التي استطاع فيها مواطنه أيوب الكعبي تسجيل هدف عالمي في شباك حارس مرمى منتخب جزر القمر، بقوله: "سعيد للغاية بمساهمتي الأولى في صناعة هدف مع منتخب المغرب".

وعن أجواء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، قال صلاح الدين: "حفل الافتتاح كان لا يصدق والجماهير أيضاً، وهذا شيء لم أختبره سابقاً، وعندما دخلت إلى الملعب، وشاهدت الأمير كان أمراً رائعاً للغاية"، في إشارة إلى حضور ولي العهد الأمير الحسن بن محمد حفل الافتتاح. وقدّم صلاح الدين وعده لجماهير منتخب المغرب، بقوله: "نحن نتعهد لجماهيرنا بأننا سنعمل يومياً، ونقدم مباراة قوية، وجئنا إلى بطولة كأس أمم أفريقيا بهدف وحيد، وهو تحقيق اللقب القاري بإذن الله".

وحول اختلاف الدوري الهولندي عن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ يلعب صلاح الدين مع أيندهوفن على سبيل الإعارة، ختم حديثه بالقول: "كرة القدم في القارة السمراء مختلفة عن الأوروبية، لأنها تتميز بالقوة البدنية، وعليك أن تكون قوياً في كل لحظة وكل مباراة".