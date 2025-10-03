صقيع وجدل كروي.. حكايات غريبة من دوري المؤتمر الأوروبي

- يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنظيم دوري المؤتمر الأوروبي، رغم الانتقادات حول ازدحام المباريات، بهدف منح الأندية الأقل شهرة فرصة للمنافسة الدولية، مثل لينكولن ريد إيمبس من جبل طارق وكوبيون بالوسيورا الفنلندي. - تستفيد الدول التي لا تملك تمثيلاً في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي من هذه البطولة، حيث يشارك نادي لينكولن ريد إيمبس للمرة الثانية، ويضم لاعبين بارزين مثل لي كاسيارو. - شهدت البطولة مفاجآت، مثل مشاركة كريستال بالاس في دوري المؤتمر بدلاً من الدوري الأوروبي بسبب قوانين الملكية المتعددة.

رغم الانتقادات المتعلقة بازدحام روزنامة المباريات، يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تنظيم بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للعام الخامس على التوالي، باعتبارها أحدث تجاربه لمنح الفرصة للأندية الأقل حضوراً على الساحة القارية، لخوض غمار المنافسة الدولية.

وتشهد بطولة دوري المؤتمر مشاركة فرق ذات سمعة كبيرة، مثل فيورنتينا الإيطالي أو شاختار دونيتسك الأوكراني، لكنها تضم أيضاً أندية مغمورة، تكاد لا تُعرف مثل لينكولن ريد إيمبس من جبل طارق وكوبيون بالوسيورا الفنلندي.

وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الخميس، تُعد الدول التي لا تملك عادة تمثيلاً في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، الأكثر استفادة من بطولة دوري المؤتمر وهو حال جبل طارق، الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه عبر نادي لينكولن ريد إيمبس، المسيطر المطلق على الكرة هناك، بعدما توج بطلاً للدوري 81 مرة.

ويُلقب الفريق بـ"الشياطين الحمر الصغار"، ويضم 13 لاعباً إسبانياً، غير أن نجمه الأبرز هو القائد منتخب جبل طارق، لي كاسيارو (44 عاماً)، الذي يعمل أيضاً شرطياً، وسجل ما يقارب 300 هدف محلياً. ويتميز ملعب الفريق فيكتوريا ستاديوم، بكونه ملاصقاً تقريباً لمدرج مطار جبل طارق، ويقع عند سفح صخرة جبل طارق الشهيرة.

أما في أقصى الشمال، فيظهر كل من بريدابليك الآيسلندي وكوبيون بالوسيورا الفنلندي. وينتمي الأول لمدينة كوبافوغور الصغيرة (40 ألف نسمة) "تقع على صفيحة أميركيا الشمالية"، والتي لا ترى ضوء الشمس في الشتاء، سوى أربع ساعات يومياً. أما الفريق الفنلندي، فيستضيف مبارياته في مدينة كووبيو، حيث تصل درجات الحرارة في ديسمبر/كانون الثاني إلى عشر درجات تحت الصفر، وهو الشهر الذي سيستقبل فيه فريق لوزان السويسري. يذكر أن مباراة سابقة عام 2023 بين هلسنكي الفنلندي وأبردين الاسكتلندي أُلغيت، بسبب وابل كرات الثلج التي رماها المشجعون على حارس المرمى.

ولم تسلم البطولات الكروية الكبرى هي الأخرى، من مفاجآت هذه المسابقة، إذ كان كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنكليزي، قد ضمن مقعداً في الدوري الأوروبي، لكن قانوناً يتعلق بتعدد الملكيات، حال دون ذلك. ويملك رئيس النادي، الأميركي جون تكستور أيضاً، أولمبيك ليون الفرنسي، إلى جانب بوتافوغو البرازيلي، ما يتعارض مع لوائح يويفا، ليتراجع النادي الإنكليزي للمشاركة في دوري المؤتمر، بدلاً من الدوري الأوروبي.