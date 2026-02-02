صفقة ليفربول الرابحة... إيكيتيكي يسكت الانتقادات

تمكن نجم نادي ليفربول الإنكليزي، الفرنسي هوغو إيكيتيكي (23 عاماً)، من إسكات الانتقادات، التي قادها عدد من الأساطير السابقين لفريق "الريدز"، بعدما أثبت قدرته على حسم المواجهات، عندما ساهم بتحقيق الفوز العريض على نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات "البريمييرليغ".

وظهر هوغو إيكيتيكي بشكل حاسم خلال الفترة الماضية، وأهدى ليفربول انتصاره الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا العام، ليثبت للجميع، بأن الصفقة التي قامت بها إدارة "الريدز" في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، كانت ناجحة، بعدما دفعت 69 مليون جنيه إسترليني، حتى يوافق صاحب 23 عاماً على الرحيل عن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأحد.

ومنذ انضمام الفرنسي إلى صفوف نادي ليفربول الإنكليزي في الصيف الماضي، تعرض لحملة انتقادات قادها عدد من أساطير "الريدز"، عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بعدما اعتبروا أن إدارة الفريق أهدرت الأموال على صفقة فاشلة، لم تستطع تعويض رحيل الأوروغواياني، داروين نونيز، لكن صاحب 23 عاماً أدرك تماماً أن الردّ سيكون فقط فوق أرضية الملعب، بعدما التزم الصمت تجاه الحملة الموجهة ضده، وكان يرفض الإجابة عن أي أسئلة حول تراجع مستواه في هذا الموسم.

وبات هوغو إيكيتيكي يتحدث لغة الأرقام فقط، بعدما استطاع إحراز 15 هدفاً مع ليفربول، منها عشرة أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، ما يجعله أحد المرشحين لحصد جائزة أفضل صفقة في المسابقة المحلية، بعدما حصل صاحب 23 عاماً على ثقة المدرب الهولندي، أرني سلوت، الذي دافع عن نجمه الفرنسي منذ انضمامه، وأكد في أكثر من مناسبة، أن هذه الصفقة ستجعل الجميع يتحدث عنها بعد نهاية الموسم، لأن المدير الفني يراه مهاجماً مُتكاملاً، يستطيع قراءة المباريات بشكل جيد جداً، بالإضافة إلى أن تحركاته تُربك دفاعات المنافسين، وهو ما أظهره على وجه الخصوص ضد نيوكاسل يونايتد.

ويُجيد هوغو إيكيتيكي الكرات الهوائية، ويتمتع بقوة في الاحتفاظ بالكرة واللعب الهجومي التقليدي، بالإضافة إلى سرعة فائقة عند الانطلاق خلف المدافعين، وذكاء في تحركاته من دون كرة، وقدرة على التمرير بدقة، وعندما يتعرض ليفربول إلى الضغط في الدقائق الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، كان النجم الفرنسي حاضراً في منطقة جزائه، لكن هذه الصفات، لم تمنع أساطير "الريدز" من توجيه سهام انتقاداهم صوب صاحب 23 عاماً، لأنهم يعتبرون أن مهمته الأساسية تكمن بتسجيل الأهداف فقط، والدليل أن كتيبة المدرب أرني سلوت، عانت منذ بداية العام الحالي، بعدما تعادلت في خمس مواجهات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز دون تحقيق أي انتصار، بسبب غياب النجاعة الهجومية.

لكن هوغو إيكيتيكي أثبت قدرته في تسجيل الأهداف من مختلف الوضعيات، حيث شاهد الجميع إحرازه الأهداف برأسه، وقدمه اليمنى واليسرى، بالإضافة إلى إنهاء الهجمات ببراعة، لأنه يخلق لنفسه فرصاً لإطلاق التسديدات من العدم، الأمر الذي يجعله يرد على الانتقادات الموجهة صوبه، بأن المشكلة لا تكمن به، وإنما بحجم الغيابات التي ضربت "الريدز" هذا الموسم، بسبب كثرة الإصابات بين النجوم.