صفقة ذهبية تبخرت... كيف أضاع برشلونة فرصة التعاقد مع إيزاك؟

كشف النجم السابق لفريق برشلونة الإسباني، السويدي هنريك لارسون (54 عاماً)، أنه اقترح على إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مواطنه ألكسندر إيزاك (26 عاماً)، خلال فترة عمله مساعداً للمدرب الهولندي السابق، رونالد كومان، بين عامَي 2020 و2021، ولكن الصفقة، التي بدت ذهبية في حينها، تبخرت سريعاً، بعدما فضّلت إدارة "البلاوغرانا" السير في اتجاه آخر، لتفقد فرصة ضم أحد أبرز المهاجمين الصاعدين في أوروبا.

وقدّم أسطورة السويد وصاحب الـ 37 هدفاً دولياً، هنريك لارسون، توصية واضحة لإدارة نادي برشلونة بالتعاقد مع إيزاك، الذي كان يتألق حينها مع تشكيلة ريال سوسيداد، إذ كان النادي الكتالوني يبحث عن رأس حربة جديد، في تلك الفترة، وكان يُنظر إلى المهاجم السويدي الشاب بوصفه أحد الوجوه الواعدة في الكرة الأوروبية، لكن، وكما يحدث كثيراً في كرة القدم، ضاعت تلك الفرصة الكبيرة، قبل أن ينتهي المطاف بإيزاك في نيوكاسل يونايتد الإنكليزي صيف 2022.

وقال لارسون، في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أمس السبت: "تحدثت عن إيزاك مع برشلونة عندما كنت هناك، طلبوا مني قائمة بالمهاجمين، فاقترحت اسمه"، وفي تلك الفترة، درس برشلونة بالفعل إمكانية التعاقد معه، ولكن مطالب النادي الباسكي حالت دون إتمام الصفقة، وفي النهاية، وجد المهاجم السويدي طريقه نحو نيوكاسل يونايتد، إذ تألق على نحوٍ لافت مع "الماكبايس"، قبل أن يظفر هذا الصيف بانتقال ضخم إلى ليفربول.

وإلى جانب ذلك، كشف لارسون أنه اقترح أيضاً اسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على إدارة برشلونة، غير أن الوضع المالي للنادي الكتالوني لم يكن يسمح بالتوقيع معه، في تلك الفترة، ومع ذلك، انضم اللاعب إلى البرسا في صيف 2022 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، وسجل منذ ذلك الحين أرقاماً لافتة، ولكن مع اقتراب نهاية عقده الحالي، بات برشلونة يبحث مجدداً عن مهاجم كبير يقود الخط الأمامي، وكان إيزاك من بين الأسماء المرشحة، غير أن انتقاله إلى ليفربول في صفقة قياسية، ليصبح الأغلى في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بدّد كل الآمال.

وأوضح لارسون، الذي كان يُعد أحد المهاجمين البارزين في مسيرته، إذ لعب موسمَين مع برشلونة بين 2004 و2006، وسجل خلالهما 19 هدفاً وصنع ستة أهداف في 59 مباراة، أنه لا يرى نفسه مخولاً لإعطاء النصائح لإيزاك، إذ قال في هذا الشأن: "ليس دوري أن أفعل ذلك، لقد كان إيزاك موهبة، منذ أن كان في الخامسة عشرة من عمره، اللعب في نيوكاسل لم يكن سهلاً، وقدّم هناك أداءً رائعاً، والآن ينتقل إلى ليفربول، وهذه مجرد خطوة تالية في مسيرته".