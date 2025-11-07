صفقات على الورق فقط: تعاقدات انتهت قبل أول دقيقة لعب

- تُظهر كرة القدم قصص صفقات غريبة تنتهي قبل أن تبدأ، مثل انتقال روبيرت يارني من ريال بيتيس إلى كوفنتري سيتي ثم ريال مدريد دون اللعب مع الفريق الإنجليزي، ورودريغو الذي لم يشارك مع ريال مدريد قبل انتقاله إلى بلد الوليد. - تشمل القصص أيضاً كريستيان فييري الذي انضم إلى سامبدوريا دون اللعب قبل انتقاله إلى أتالانتا، وسيرجي غوارديولا الذي فسخ برشلونة عقده بعد ساعات من التوقيع. - تعكس هذه الحالات هشاشة التخطيط في الأندية وتُبرز أن التعاقدات ليست إنجازاً بحد ذاتها، بل البداية فقط.

تُظهر كرة القدم الكثير من القصص الغريبة، ومن بينها صفقات على الورق فقط تنتهي قبل أول دقيقة لعب، رغم الحماسة الإعلامية والجماهيرية. وتُذكّر هذه التجارب بأن النجاح لا يُقاس بصورة التقديم ولا بقيمة العقد، بل بالدقائق التي يقضيها اللاعب فوق العشب.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، في تقرير خاص نشرته، عدة أمثلة للاعبين انتقلوا لأندية ولم يشاركوا معها تقريباً في أي دقيقة، ومن ضمنهم الكرواتي روبيرت يارني، الذي انتقل من نادي ريال بيتيس إلى كوفنتري سيتي عام 1998 بصفقة ضخمة، قبل أن يُباع مباشرة إلى ريال مدريد دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة مع الفريق الإنكليزي، فبقي مجرد اسم على كشف الفريق، ما يجعل صفقته غريبة.

رودريغو من بين صفقات غير ناجحة

واجه البرازيلي رودريغو المصير نفسه مع ريال مدريد عام 1998، عندما بقي موسماً كاملاً دون مشاركة، قبل أن يغادر إلى بلد الوليد، في واحدة من أسرع الصفقات المنتهية قبل أن تبدأ فعلاً، ولم يخض اللاعب أي دقيقة، ما جعل صفقته توصف بالغريبة.

غابرييل ميليتو

أمضى الأرجنتيني غابرييل مليتو أياماً قصيرة للغاية مع ريال مدريد عام 2003، بعدما رفض النادي تفعيل التعاقد معه بسبب مشاكل في ركبته كشفها الفحص الطبي، فغادر دون أن يدخل قائمة مباراة واحدة، فيما كانت الجماهير تتوقع أن يكون حلاً مهماً في دفاع "الملكي"، وبخاصة أنه كان ضمن صفقات هامة.

كريستيان فييري

انضمّ نجم كرة الإيطالية السابق كريستيان فييري إلى سامبدوريا عام 2006، وسط توقعات كبيرة، بالنظر لقدراته الهجومية الكبيرة، لكن العلاقة انتهت فجأة قبل أن تُمنح له أي دقيقة لعب رسمية، لينتقل بعدها بشكل مباشر إلى أتالانتا ويُطوى ملف صفقته سريعاً.

سيلفان ويلتورد

وقّع النجم الفرنسي سيلفان ويلتورد على عقد انضمامه إلى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني عام 1996، لكن النادي قرر إعارته مباشرة دون ظهور رسمي واحد، وكان التقديم الإعلامي الحدث الوحيد الذي حدث حينها، ما يجعل الأمر يدخل ضمن غرائب صفقات لم تنجح.

سيرجي غوارديولا

خسر الإسباني سيرجي غوارديولا فرصة اللعب مع فريق برشلونة الرديف بعد ساعات قليلة فقط من التعاقد عام 2015، بعدما اكتشف النادي منشورات قديمة لا تعجبه، فتم فسخ العقد قبل أن يرتدي اللاعب قميص الفريق ولو في مباراة واحدة.

أنطونيو كاسانو

فاجأ الإيطالي أنطونيو كاسانو جماهير هيلاس فيرونا في صيف 2017، إذ أعلن اعتزال كرة القدم بعد أيام قليلة فقط من توقيعه مع الفريق دون خوض تدريب فعلي أو مباراة تجريبية، لتُسجّل الصفقة ضمن القصص الأغرب في سوق الانتقالات.

برينس بواتينغ

انتقل الغاني كيفن برينس بواتينغ إلى نادي جنوى الإيطالي عام 2010، وسط تفاؤل جماهيري كبير، لكن بعد شهر واحد فقط أعارته الإدارة إلى ميلان، دون أن يلعب دقيقة واحدة مع الفريق. وبعد مرور عام، أنهى "الروسونيري" الصفقة بشكل نهائي مقابل سبعة ملايين يورو، لتصبح تجربة جنوى واحدة من أسرع المحطات في مسيرة اللاعب وأكثرها اختصاراً على الورق فقط.

إدوين كونغو

انضمّ الكولومبي إدوين كونغو إلى ريال مدريد عام 1999 مقابل خمسة ملايين يورو، لكن طريقه نحو المشاركة تعقّد سريعاً، فانتقل على فترات إعارة إلى بلد الوليد ثم فيتوريا غيماريش وتولوز. وعاد اللاعب إلى النادي الملكي عام 2001، غير أنّه قضى موسماً كاملاً دون خوض أي مباراة رسمية، لتتحول الصفقة إلى واحدة من أبرز المحطات التي انتهت قبل أول دقيقة لعب فعلياً.

مارتن ديميكيليس

غادر الأرجنتيني مارتين ديميكيليس صفوف أتلتيكو مدريد بعد 16 يوماً فقط من تقديمه رسمياً، ودون أن يحظى بفرصة الظهور في أي مباراة. واتّجه اللاعب سريعاً إلى مانشستر سيتي، لتصبح تجربته مع النادي الإسباني مجرّد محطة عابرة على الورق فقط بلا دقيقة لعب واحدة.

أوبي ميكيل

غادر اللاعب النيجيري أوبي ميكيل نادي لين النرويجي عام 2006 وسط اهتمام كبير من عدة أندية. وأعلن مانشستر يونايتد رسمياً التعاقد معه، لكن تشلسي كشف عن اتفاق مسبق يضمن انتقاله إليه لاحقاً. وفي النهاية، ارتدى ميكيل القميص الأزرق دون أن يلعب دقيقة واحدة مع مانشستر يونايتد، لتُسجّل قصته من بين أشهر الصفقات التي انتهت قبل أن تبدأ.

مارتن سكرتل

تألّق اللاعب السلوفاكي مارتن سكرتل مع ليفربول الإنكليزي حتى رحيله إلى فنربخشة التركي في صيف 2016، ثم وقّع في عام 2019 مع أتالانتا الإيطالي أملاً في مواصلة مسيرته بأعلى المستويات. لكن سلسلة من المشاكل البدنية دفعت النادي لإنهاء العقد بعد شهر واحد فقط، دون أن يحظى سكرتل بفرصة المشاركة في أي مباراة، لتبقى تجربته مع الفريق مجرّد صفقة عابرة بلا أي دقيقة لعب.

وتعكس هذه الحالات هشاشة التخطيط في بعض الأندية، وتُبرز أنّ التعاقدات ليست إنجازاً بحد ذاتها، بل البداية فقط. ولا قيمة لأي صفقة تبقى حبيسة التصريحات والوعود، لأن كرة القدم تكتب قصتها داخل المستطيل الأخضر فقط. وتُعيد هذه التجارب رسم حدود الواقعية لدى الجماهير، وتُعلّمها ألّا تحتفل مبكراً، فبعض الصفقات تنتهي قبل أول دقيقة لعب، وتتحوّل أحلام النجوم إلى قصّة قصيرة لا بُدّ من طيّها بسرعة.