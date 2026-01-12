صفقات ريال مدريد ورطت ألونسو... كلاسيكو السوبر يعصف بمدربي الملكي

- إقالة تشابي ألونسو بعد فشلين متتاليين: ريال مدريد يعاني من إخفاقات متكررة في كلاسيكو السوبر وكأس العالم للأندية، مما أدى إلى إقالة المدرب تشابي ألونسو بعد فشله في تحقيق الألقاب مع الفريق. - صفقات دفاعية غير ناجحة: تعاقدات ريال مدريد الصيفية لم تحقق النجاح المتوقع، حيث عانى المدافعون الجدد مثل دين هويسين وألفارو كاريراس من الإصابات والأداء الدفاعي الضعيف، مما أثر سلباً على أداء الفريق. - مشاكل الإصابات المستمرة: الإصابات المتكررة للاعبين مثل ألكسندر أرنولد وفرانكو ماستانتونو أثرت على أداء الفريق، حيث لم يتمكنوا من تقديم الإضافة المطلوبة، مما زاد من معاناة ريال مدريد الدفاعية.

للموسم الثاني توالياً، يدفع مدرب ريال مدريد الإسباني، ثمن الفشل في كلاسيكو السوبر، ففي بداية عام 2025، خسر النادي الملكي المواجهة أمام غريمه نادي برشلونة في السعودية بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي تراجعت أسهمه منذ تلك المواجهة بفقدان أول لقب، وبعد سنة، تكرّر الأمر مُجدداً وهذه المرة تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو، الذي عجز عن حصد اللقب الثاني مع ريال مدريد، بعد فشله في كأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي، إذ توقفت مسيرة الفريق في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي إثر عرض دون المأمول، لتجري إقالته اليوم الاثنين.

وكشفت مباراة كلاسيكو السوبر الإسباني، عن عدم نجاح الصفقات التي قام بها ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، فرغم أن الفريق استقدم أسماء لها وزنها وحققت الكثير من النجاحات مع أنديتها السابقة، إلّا أن بصمتها كانت مفقودة مع الفريق لحدّ الآن، فالمدافع دين هويسين، لم يُكمل المباراة أمام برشلونة وخرج مصاباً، وقبل ذلك ظهر مُرتكباً مثل كل المباريات السابقة، وهو مدافع يُسهم أكثر في العمل الهجومي ويُحسن الخروج بالكرة غير أنه لم يكن موفقاً في عديد المناسبات في مراقبة المهاجمين، إضافة إلى تعرضه إلى إصابات حدّت من تطوره مع الفريق.

وأما المدافع الثاني الذي جرى التعاقد معه في الصيف، فهو الإسباني ألفارو كاريراس، بهدف طيّ صفحة الخيبات التي عاشها الفريق مع الفرنسي فيرلاند ميندي، كثير الإصابات والأخطاء، لكن لاعب بنفيكا البرتغالي سابقاً، الذي جدد العهد مع الفريق الملكي، يُساعد هجومياً ويُعاني دفاعياً وقد نجا من الطرد أمام برشلونة وفشل في الحدّ من خطورة لامين يامال، إلّا في مناسبات قليلة وتوفرت له فرصة حسم النتيجة في الوقت الضائع من الشوط الثاني، إلّا أنه أضاع الكرة بطريقة غريبة نسبياً.

من جهته، كانت بداية الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، توحي بأن ريال مدريد عثر على نجم جديد وموهبة ستحدث الفارق، ولكن بعد مباريات قليلة خسر مكانه الأساسي، ثم عقّدت الإصابات وضعيته، وأصبح خارج حسابات المدرب تشابي ألونسو، الذي دفع به في الفترة الثانية من كلاسيكو السوبر بحثاً عن حلول إضافية، لكن مروره كان دون أثر وغابت بصمته ولم يقدم أيّ إضافة، وقد يتحسّر ريال مدريد على المبلغ المالي الكبير الذي دفعه مقابل التعاقد معه.

في الأثناء، فإن المدافع الإنكليزي، ألكسندر أرنولد كان غائباً عن كلاسيكو السوبر بسبب الإصابة، وهو لاعب كان عدد إصاباته أكثر من إجمالي مبارياته تقريباً، ولم يستفد ريال مدريد بعد من خدمات نجم ليفربول سابقاً الذي كان من بين أفضل اللاعبين في مركزه.

وقد ركز ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي، تحركاته على دعم الدفاع بثلاث صفقات مباشرة تهمّ الخط الخلفي، الذي كان نقطة ضعف الفريق الأساسية مع المدرب أنشيلوتي، لكن الوضع لم يختلف في كلاسيكو السوبر أو بقية المباريات فالفريق الملكي يُعاني دفاعياً منذ بداية الموسم وتشابي ألونسو لم يجد التركيبة المثالية، بل لجأ إلى الحلول التي اعتمدها المدرب الإيطالي السابق في بعض الفترات مثل الاعتماد على لاعب وسط الميدان الفرنسي، أوريلين تشواميني في محور الدفاع لتغطية الغيابات.