صفعات في الملاعب: عندما تحولت زمالة الفريق إلى معركة

شهدت ملاعب كرة القدم العديد من الحوادث الغريبة والمثيرة للجدل، إذ خرج بعض اللاعبين عن السيطرة، وتجاوزوا الحدود مع زملائهم في الفريق نفسه، سواء بالصفع أو بالاشتباك البدني. وسجلت هذه الحوادث لحظات صادمة أمام الجماهير، وأثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية. وفي حادثة مثيرة للجدل، قام لاعب سكاريا سبور التركي كانر إركين (36 عاماً) بصفع زميله في الفريق بوراك ألطبارماك، ليتلقى بطاقة حمراء ويُطرد من اللقاء، مساء الخميس الماضي.

وفي إطار الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى التركي، تلقى سكاريا سبور هزيمة ثقيلة أمام بنديك سبور بنتيجة 1-4. وبحسب تقرير موقع غول بنسخته التركية، فإن أبرز مشاهد المباراة كان تصرّف كانر إركين، الذي جاء في الدقيقة الـ77، بعد أن قام الأخير بصفع زميله ألطبارماك، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما.

نقاش ثم صفعة لزميله في الفريق

في الدقيقة الـ75 من اللقاء، نفّذ سكاريا سبور هجمة سدد خلالها بوراك ألطبارماك الكرة، ليبدأ بعدها خلاف بينه وبين كانر إركين. وتطوّر الخلاف سريعاً، حين توجّه الأخير نحو زميله وصفعه أمام الجميع. ولم يتردد الحكم بوراك ديمركيران في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إركين، نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق، بعد اعتدائه على زميله في الفريق.

Sakaryaspor’da Caner Erkin’in Kırmızı Kart Görmesine Sebep Olan O An!



• Caner Erkin , Takım Arkadaşına Tokat Attı. pic.twitter.com/S2dngzEj9W — Sakaryaspor Photoshop (@SakaryasporPS) September 25, 2025

ماني وساني

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعتدي فيه لاعب على زميله، فقد أُوقف السنغالي ساديو ماني من قِبل ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني عام 2023، مع توقيع غرامة مالية عليه، وذلك بعد شجار وقع بينه وبين زميله ليروي ساني. وذكر تقرير شبكة "إي إس بي غن" الأميركية أن ساني تعرض لجرح في شفته بعد تصادمه مع السنغالي في غرفة الملابس، عقب هزيمة بايرن 0-3 أمام مانشستر سيتي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان اللاعبان قد شوهدا وهما يتجادلان على أرض الملعب في نهاية المباراة، وتطور الأمر بعد اللقاء، ليتدخل زملاؤهما للفصل بينهما.

إيكوتو وميكونغو

اعتدى لاعب منتخب الكاميرون ينوا أسو إيكوتو على زميله بنجامين ميكونغو بالضرب خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا في مونديال 2014 التي انتهت بخسارتهم 0-4. وأشار إيكوتو، في تصريحات نقلتها صحيفة إندبندنت البريطانية، إلى أن الصدّام جاء بعد أن رفض ميكونغو تقبل النقد الموجه إليه.

بودولسكي وبالاك

تعرض المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي لغرامة مالية قدرها خمسة آلاف يورو لصالح الاتحاد الألماني لكرة القدم، عام 2009، تعويضاً عن قيامه بصفع قائد المنتخب مايكل بالاك. وبحسب تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أوضح الاتحاد الألماني أن بودولسكي لن يُعاقب على أفعاله من قِبل "فيفا". وكان من الممكن نظرياً طرد بودولسكي بعد المواجهة مع بالاك التي وقعت خلال فوز ألمانيا 2-0 على ويلز خلال تصفيات كأس العالم 2010 في كارديف.

داير ولي بووير

في عام 2005، اندلع شجار كبير بين كيرون داير وزميله لي بووير، حيث تبادل لاعبا نيوكاسل حينها اللكمات، ما أدى إلى حصول لاعبي خط الوسط على البطاقة الحمراء في واحدة من أغرب الحوادث في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز. وانتهت المباراة بخسارة فريق "الماغبايز" 0-3 أمام أستون فيلا، في لقاء شهد أيضاً احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق المنافس.

رضائي وبادافي

خلال منافسات بطولة كأس آسيا 2004 التي أُقيمت في الصين، شهد المنتخب الإيراني حادثة غير معتادة خلال مواجهة منتخب عُمان. فقد كان اللاعبان رحمان رضائي وعلي بادافي من العناصر الأساسيين في صفوف منتخب إيران، إلا أن توتر أجواء اللقاء أدى إلى تصرفهما بشكل غير احترافي، ما أسفر عن نشوب شجار بالأيدي أمام أنظار الجميع. وكانت هذه الحادثة واحدة من أبرز المواقف الطريفة والمثيرة للجدل في تاريخ كأس آسيا، وأظهرت كيف يمكن للضغط والتوتر في المباريات الكبرى دفع اللاعبين إلى تصرفات غير محسوبة.