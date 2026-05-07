صفعات داخل الفريق الواحد أشعلت الملاعب بقصص مختلفة

- شهد الموسم الحالي تزايدًا في المشادات بين زملاء الفريق، بدءًا من حادثة إدريسا غانا غيي في إيفرتون، حيث صفع زميله مايكل كين، مما أدى إلى طرده واعتذاره لاحقًا. - في البرازيل، تعرض نيمار لانتقادات بعد صفعه لزميله روبينيو في تدريبات سانتوس، مما أدى إلى تحقيق داخلي وقبول روبينيو للاعتذار. - في ريال مدريد، انتشرت شائعات عن صفعة من أنطونيو روديغير لزميله، وسط توتر بسبب الأداء الضعيف ومشادات أخرى في التدريبات.

تكررت حالات حصول صفعات داخل الفريق الواحد خلال الموسم الحالي. ورغم أن الملاعب العالمية شهدت الكثير من الأحداث المشابهة التي يدخل خلالها لاعب في مشادة مع زميله في الفريق الواحد، إلا أن نسق هذه الأحداث يتزايد في الموسم الحالي، ولم يقتصر الأمر على اختلاف قوي، بل تحوّل إلى توجيه صفعات أحدثت أزمات بين زملاء الفريق الواحد.

Reason for Idrissa Gana Gueye being sent off ⤵️



The referee’s call of a red card to Gueye for violent conduct was checked and confirmed by VAR – with the action deemed to be a clear strike to the face of Keane. 🟥#MUNEV pic.twitter.com/1jlAAGUP8B — Olt Sports (@oltsport_) November 24, 2025

وكانت بداية حصول صفعات داخل الفريق الواحد في الموسم الحالي، داخل نادي إيفرتون الإنكليزي، بعد مشادة قوية بين السنغالي إدريسا غانا غيي وزميله مايكل كين، في مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري المحلي، انتهت بتوجيه السنغالي صفعة إلى زميله ليتدخل الحكم ويطرده مباشرة. وقد اعتذر السنغالي عن الحادثة وحاول احتواء الموقف، بمقطع فيديو يظهر فيه رفقة زميله كين وهما يخوضان نزالاً، كما أن مدرب إيفرتون، ديفيد مويس، حاول النظر إلى الواقعة من زاوية إيجابية معتبراً أن اللاعب السنغالي كان متحمساً لمساعدة الفريق.

🚨 AGORA! Neymar, sobre briga com Robinho Jr:



“Isso deveria ter sido resolvido aqui dentro, mas foi para pessoas que não vivem o futebol e acabam inflamando.”



“Erro meu e dele, eu errei um pouco mais, mas pedi desculpas.”



🎥 @ESPNBrasil @SportsCenterBR pic.twitter.com/A0jpc03RPc — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 6, 2026

ويعيش البرازيلي نيمار، في مواجهة عاصفة انتقادات قوية للغاية، بعد أن صفع زميله في نادي سانتوس، روبينيو خلال التدريبات. وبعد أن اعتذر من زميله في الفريق مباشرة بعد الحدث، قدم نيمار اعتذاراً علنياً بينما فتح نادي سانتوس تحقيقاً داخلياً وذلك بعد أن قرر اللاعب اللجوء إلى القضاء ولكنه غيّر موقفه وقبل اعتذارات زميله، غير أن الصفعة قد تكون سبباً في تحول جدري في مسيرة نيمار مع النادي البرازيلي.

كرة عالمية نيمار يصفع نجل روبينيو بسبب مراوغة في تدريبات سانتوس

كما تعيش جماهير ريال مدريد منذ ساعات، على وقع تسريبات تؤكد أن المدافع الألماني أنطونيو روديغير صفع زميله في الفريق ألفارو كاريراس، خلال التدريبات ورغم أن ألفارو كذّب هذه الرواية، إلا أن العديد من الجماهير تثق في حصول الواقعة، بما أن الضغط يُسيطر على النادي الملكي في الأسابيع الأخيرة بعد الإخفاق الذي رافقه في عديد المباريات واقترابه من موسم صفري، وازدادت الأزمة بعد تقارير إسبانية أكدت اليوم الأربعاء حدوث اشتباك بين النجمين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، خلال تمارين الفريق في مدينة فالديبيباس، حيث دخل اللاعبان في مواجهة حادة إثر احتكاك قوي أثناء اللعب. وتصاعد التوتر بين الطرفين سريعًا، ليتحول إلى مشادة كلامية حادة وتبادل للانفعالات، قبل أن تمتد إلى غرف الملابس، حيث استمرت المناقشة بصوت مرتفع، ما لفت انتباه بقية أفراد الفريق والجهاز الفني. ورغم حدة الموقف، لم تصل الأمور إلى اشتباك بالأيدي، لكنها كانت قريبة من ذلك.