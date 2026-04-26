صعود مغربي لافت.. الزلزولي يزاحم نجوم الصف الأول

تألق النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي (24 عاماً) خلال مباراة فريقه ريال بيتيس أمام ريال مدريد التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء الجمعة، ليواصل تأكيد موسمه المميز مع الفريق الأندلسي جامعاً بين الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي.

وبحسب تقرير أوردته صحيفة سبورت الإسبانية السبت، يعيش الزلزولي واحدة من أفضل فتراته منذ انضمامه إلى بيتيس، بعدما قدم أرقاماً مميزة هذا الموسم بتسجيله 12 هدفاً وصناعته 12 تمريرة حاسمة خلال 38 مباراة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 24 مساهمة، في مؤشر واضح على تطوره الهجومي. ورغم اشتهاره بمهاراته الهجومية ومهاراته الفردية العالية في المراوغة والانطلاقات السريعة، إلا أن سر الارتقاء الملحوظ في مستواه هذا الموسم يعود إلى تطوير الناحية التكتيكية والبدنية، مع نضج أكبر في الأداء. ولم يقتصر تأثير اللاعب المغربي على الجانب الهجومي، بل ساهم في العمل من دون كرة بشكل واضح، وقدم تدخلات ومجهوداً كبيراً في وسط الملعب، خاصة في إيقاف بعض المحاولات الخطرة للمنافس.

و نجح الزلزولي في تقديم لقطة دفاعية حاسمة أمام الفرنسي إدواردو كامافينغا داخل منطقة الجزاء، إلى جانب مساهمته في الضغط واستعادة الكرة في أكثر من مناسبة، ما عكس تطوره في الجانب الدفاعي مقارنة بما كان عليه سابقاً. وتشير الإحصاءات إلى أن اللاعب يشارك بفعالية في الصراعات الثنائية، ويقوم بعدد كبير من التدخلات والالتحامات الناجحة خلال المباريات، وهو ما يجعله من الأجنحة القليلة في الليغا التي تجمع بين المهارة الهجومية والعمل الدفاعي المكثف.

وبحسب موقع فوتي ستاتس الإنكليزي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فإن النجم المغربي يحقق 1.17 تدخلاً ناجحاً لكل مباراة و7.96 مواجهة ثنائية ناجحة (1.34 منها هوائية)، وبالترجمة إلى لغة كرة القدم، فهذا يعني أن الجناح المغربي لاعب لا يتردد في الالتحام، ويساعد الظهير في حالات اثنين ضد واحد، ولا يخشى استخدام التدخل البدني. وبحسب المصدر نفسه، فإن لاعب بيتيس يتفوق في معظم هذه الأرقام على أجنحة من عيار لامين يامال (لاعب برشلونة الذي يحقق معدل مواجهات أرضية ناجحة أكثر منه في المباراة الواحدة: 8.51)، ورافينيا، ونيكو ويليامز، وفينيسيوس جونيور، ويُعد الزلزولي، إلى جانب يامال، من أفضل الأجنحة في البطولة بالمواجهات الأرضية. وختم التقرير بأنه رغم هذا التطور اللافت، لا يزال اللاعب بحاجة إلى تحسين جانب اتخاذ القرار في الثلث الأخير من الملعب، وهو ما يعمل عليه تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع فعاليته الهجومية بشكل أكبر. وبهذا المستوى المتوازن بين المهارة والالتزام، يواصل الزلزولي تثبيت مكانته أحدَ أبرز الأجنحة الصاعدة في الدوري الإسباني هذا الموسم.