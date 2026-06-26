صرخة التيساوي تهز الرأي العام في تونس

- أمان الله التيساوي، البطل البارالمبي التونسي، يواجه أزمة مالية واجتماعية حادة في الولايات المتحدة بسبب عدم صرف مستحقاته المالية منذ أربعة أشهر، رغم عقده مع وزارة الشباب والرياضة التونسية. - التيساوي يعاني من تجاهل المسؤولين التونسيين لإنجازاته، بما في ذلك تحطيم رقم قياسي عالمي، ويعيش مع رياضيي المنتخب الهندي بفضل دعم مدربه، رافضًا عروضًا لتغيير جنسيته الرياضية. - يطالب التيساوي الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتدخل لفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا على رغبته في استعادة حقوقه كاملة.

أطلق بطل تونس البارالمبي، أمان الله التيساوي (21 عاماً)، صرخة من مقر معسكره في الولايات المتحدة الأميركية، بعدما وجه نداء استغاثة إلى المسؤولين التونسيين بسبب معاناته المعيشية والمالية والاجتماعية منذ عدة أشهر.

وقال بطل تونس البارالمبي في تسجيل مصور مساء الأربعاء، إنه يعيش أزمة حقيقية بسبب عدم صرف مستحقاته المالية، رغم أن لديه عقداً مع وزارة الشباب والرياضية في بلاده، مُضيفاً: "أعيش دون مال منذ أربعة أشهر وقد اضطررت أن أقيم مع رياضيي المنتخب الهندي، ومدربي هو الذي يوفر لي حاجياتي طيلة هذه الفترة".

وتابع: "أصبحت ذليلاً ومنبوذا في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب تجاهل بعض المسؤولين في تونس لتضحياتي، والاتحاد التونسي تجاهل إنجازاتي وآخرها تحطيم رقم قياسي عالمي وهناك مسؤولون في بلادي يعملون على عرقلة مسيرتي وتعطيل إتمام ملف إرسال مستحقاتي المالية"، مشيراً إلى رفضه الكثير من العروض الخارجية، حتى يوافق على تغيير جنسيته الرياضية، لكنه يُحب تونس ولا يُريد تمثيل غيرها.

وأكد أمان الله التيساوي أن الأولوية القصوى بالنسبة له خلال الفترة الحالية، العمل على نيل كافة مستحقاته المالية، مشيراً إلى أنه وجه طلباً إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، حتى ينصفه من الظلم الذي يتعرض له، داعياً إلى ضرورة فتح تحقيق رسمي، ومحاسبة كل المسؤولين عما يعيشه في الولايات المتحدة الأميركية. كما شدد على أنه لا يريد سوى "الإنصاف" واستعادة حقوقه كاملة.