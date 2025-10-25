صراع يامال ومبابي.. مباراة ثنائية في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

- يشهد كلاسيكو الليغا مواجهة مثيرة بين كيليان مبابي ولامين يامال، حيث يحمل كل منهما القميص رقم 10، مما يضفي طابعاً تاريخياً على المباراة في ملعب سانتياغو بيرنابيو. - يعيد التنافس بين مبابي ويامال ذكريات الصراع بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حيث يعتمد مدربا الفريقين على مهاراتهما لتحقيق الانتصار. - مبابي يمتلك سجلاً مميزاً ضد برشلونة، بينما يامال أثبت جدارته أمام ريال مدريد، وكلاهما يسعى للفوز بالكرة الذهبية، مما يزيد من حدة المنافسة.

سيكون التنافس بين مهاجم ريال مدريد، اللاعب الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، ونجم نادي برشلونة الأول، الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، عنوان كلاسيكو الدوري "الليغا"، الذي سيقام يوم الأحد في ملعب سانتياغو بيرنابيو، في منافسات الأسبوع العاشر، نظراً لوزن كل لاعب منهما في فريقه، ذلك أن الانتصار سيكون مرتبطاً بمدى قدرة كل فريق على الاستفادة من مهارات نجمه الأول.

وللمرة الأولى، سيخوض النجمان مباراة الكلاسيكو، وكلّ لاعب منهما يحمل القميص رقم 10، ذلك أن مبابي اختار أن يحمله بعد رحيل الكرواتي لوكا مودريتش عن الفريق إلى ميلان، بينما حصل يامال عليه بعد مغادرة أنسو فاتي إلى نادي موناكو، فاختار هذا الرقم، بكل ما يُمثله من إرث تاريخي، بما أن أفضل اللاعبين تاريخياً في النادي الكتالوني فضلوا حمل هذا القميص، وبالتالي سيكون الكلاسيكو بعنوان الرقم 10 من الفريقين.

التنافس بين مبابي ويامال قد يُعيد إلى الأذهان الصراع التاريخي، الذي أشعله البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للنادي الملكي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان القوّة الضاربة للنادي الكتالوني على مرّ سنوات عديدة، ذلك أن التنافس بين الثنائي الحالي، قد يتواصل مواسم أخرى، خصوصاً أن الأرقام تؤكد أهمية كلٍّ منهما لفريقه، إذ يعتمد مدرب الريال، الإسباني تشابي ألونسو، على المهاجم الفرنسي باستمرار وكذلك الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الذي يُدرك قيمة يامال في الفريق.

وإضافة إلى تألقه الكبير في الموسم الحالي، بوصوله إلى الهدف العاشر في "الليغا"، وفشله في التهديف في مباراة واحدة، فإن أرقام مبابي في مواجهة برشلونة تجعله مرشحاً ليكون خطراً كبيراً على دفاع منافسه، حيث سجل 11 هدفاً في مرمى برشلونة خلال 8 مباريات في كلّ المسابقات مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وكذلك ريال مدريد، منها ثلاثة في الدوري الإسباني. أما يامال الذي غاب عن عددٍ من مباريات فريقه في الموسم الحالي، بسبب الإصابات، فقد ترك بصمته في مواجهة النادي الملكي بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين خلال 7 مباريات بمختلف المسابقات. ويشترك اللاعبان أيضاً في سعي كلّ واحد منهما للحصول على جائرة الكرة الذهبية، وكان مبابي قريباً من التتويج قبل مواسم قليلة، وكذلك النجم الإسباني الذي حلّ في مركز الوصافة لنسخة 2025.