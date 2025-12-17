صراع هداف كأس العرب 2025 ما زال مشتعلاً

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
17 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:00 (توقيت القدس)
علي علوان في مواجهة العراق في استاد المدينة التعليمية في 12 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
علي علوان في مواجهة العراق في استاد المدينة التعليمية في 12 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- لم يُحسم بعد صراع هدّاف كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث لم يتألق اللاعبون في نصف النهائي، مما يجعل اليوم الختامي حاسماً لمعرفة من سيخلف التونسي سيف الدين الجزيري، هدّاف النسخة الماضية.
- يتصدر الأردني علي علوان قائمة الهدافين بأربعة أهداف، جميعها من ركلات جزاء، بينما يتنافس معه السعودي محمد كنو بثلاثة أهداف، بعد خروج الجزائري عادل بولبينة من السباق.
- من المتوقع أن يكون علي علوان الأقرب للفوز بالجائزة، نظراً لقلة الأهداف في المباريات النهائية، مع دفاع قوي من منتخبي المغرب والأردن.

لم يُحسم صراع هدّاف كأس العرب "فيفا قطر 2025"، ذلك أن مباراتي نصف النهائي لم تحملا في طيّاتهما تألق اللاعبين المعنيين بالسباق، ومِن ثمّ سيكون اليوم الختامي حاسماً لمعرفة اسم اللاعب، الذي سيخلف التونسي سيف الدين الجزيري، الذي حصد لقب الهدّاف في النسخة الماضية بعد أن سجل أربعة أهداف، ساعدت منتخب بلاده على الوصول إلى المباراة الختامية.

ويقود الأردني علي علوان ترتيب الهدافين حتى الآن في النسخة الحالية من كأس العرب برصيد أربعة أهداف، إذ سجل في أول أربع مباريات توالياً في البطولة، وكل أهدافه كانت من ركلات الجزاء ساعدت الأردن على الوصول إلى دور متقدم في البطولة، قبل أن يتوقف عن التهديف في نصف النهائي أمام منتخب السعودية، ومِن ثمّ لم يُوسع الفارق عن السعودي محمد كنو، صاحب الأهداف الثلاثة، بينما ودّع الجزائري عادل بولبينة البطولة برصيد ثلاثة أهداف، وفقد آماله في الحصول على الجائزة، ليبقى الأمر منحصراً منطقياً بين علي علوان ومحمد كنو.

طرد الجزيري في ملعب البيت،7 ديسمبر 2025 (جان كروجر/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

الجزيري هداف نسخة 2021 ودّع كأس العرب من دون بصمة

ومنطقياً، يبدو علي علوان الأقرب إلى الفوز بالجائزة، باعتبار أن مباريات النهائي من النادر أن شهدت تسجيل الكثير من الأهداف، وعليه فمن الصعب مشاهدة لاعب يُحرز "هاتريك"، رغم أن الإمكانية تبقى ممكنة، ولكن قياساً بالقدرات الدفاعية لكل منتخب، نظراً إلى أن منتخب المغرب اهتزت شباكه في مناسبة وحيدة، والأردن في مناسبتين، فلا يُتوقع أن يشهد اللقاء الختامي تسجيل الكثير من الأهداف، وهو ما ينطبق نسبياً على لقاء المركز الثالث بين منتخبي الإمارات والسعودية، إذ عادة ما يكون التنافس القوي مفقوداً في مثل هذه المباريات.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
رفيق بلغالي بقميص فيرونا، 29 نوفمبر 2025 (سيموني أرفيدا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

كأس أمم أفريقيا أمل نجم الجزائر في الانتقال إلى يوفنتوس أو إنتر

نيبيرغ على ملعب أفيفا في 13 نوفمبر 2025 (تيم كلايتون/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حكم نهائي كأس العرب 2025: طرد رونالدو وأثار جدلاً في الأولمبياد

رينارد على ملعب البيت، في 15 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

رينارد يُثير جدلاً بتصريحاته: لماذا لم يحصد المنتخب السعودي ألقاباً؟