صراع هداف كأس العرب 2025 ما زال مشتعلاً

لم يُحسم صراع هدّاف كأس العرب "فيفا قطر 2025"، ذلك أن مباراتي نصف النهائي لم تحملا في طيّاتهما تألق اللاعبين المعنيين بالسباق، ومِن ثمّ سيكون اليوم الختامي حاسماً لمعرفة اسم اللاعب، الذي سيخلف التونسي سيف الدين الجزيري، الذي حصد لقب الهدّاف في النسخة الماضية بعد أن سجل أربعة أهداف، ساعدت منتخب بلاده على الوصول إلى المباراة الختامية.

ويقود الأردني علي علوان ترتيب الهدافين حتى الآن في النسخة الحالية من كأس العرب برصيد أربعة أهداف، إذ سجل في أول أربع مباريات توالياً في البطولة، وكل أهدافه كانت من ركلات الجزاء ساعدت الأردن على الوصول إلى دور متقدم في البطولة، قبل أن يتوقف عن التهديف في نصف النهائي أمام منتخب السعودية، ومِن ثمّ لم يُوسع الفارق عن السعودي محمد كنو، صاحب الأهداف الثلاثة، بينما ودّع الجزائري عادل بولبينة البطولة برصيد ثلاثة أهداف، وفقد آماله في الحصول على الجائزة، ليبقى الأمر منحصراً منطقياً بين علي علوان ومحمد كنو.

ومنطقياً، يبدو علي علوان الأقرب إلى الفوز بالجائزة، باعتبار أن مباريات النهائي من النادر أن شهدت تسجيل الكثير من الأهداف، وعليه فمن الصعب مشاهدة لاعب يُحرز "هاتريك"، رغم أن الإمكانية تبقى ممكنة، ولكن قياساً بالقدرات الدفاعية لكل منتخب، نظراً إلى أن منتخب المغرب اهتزت شباكه في مناسبة وحيدة، والأردن في مناسبتين، فلا يُتوقع أن يشهد اللقاء الختامي تسجيل الكثير من الأهداف، وهو ما ينطبق نسبياً على لقاء المركز الثالث بين منتخبي الإمارات والسعودية، إذ عادة ما يكون التنافس القوي مفقوداً في مثل هذه المباريات.