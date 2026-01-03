صراع في ألكاراز وسينر "الغراند سلام"... هل يحصل المنعرج في 2026؟

- يشهد عام 2026 صراعاً محتدماً في عالم التنس بين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، حيث تقاسم اللاعبان ألقاب "الغراند سلام" في 2025، مع تفوق ألكاراز في رولان غاروس والولايات المتحدة، وتألق سينر في أستراليا وويمبلدون. - ألكاراز يتفوق بستة ألقاب كبرى مقابل أربعة لسينر، ويطمح كلاهما لمزيد من الألقاب رغم صعوبة معادلة رقم نوفاك ديوكوفيتش القياسي البالغ 24 بطولة. - ألكاراز يبدو في موقف أفضل بعد انتزاعه صدارة التصنيف العالمي، بينما يواجه سينر تحديات صحية وأزمات تتطلب منه تحسين مستواه لمعادلة إنجازات ألكاراز.

سيُشعل الصراع، بين الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) والإيطالي يانيك سينر (24 عاماً)، ملاعب التنس في العالم خلال عام 2026، بعد أن كان الصراع محتدماً في 2025، إذ تقاسم اللاعبان التتويجات في بطولات "الغراند سلام"، بحصول ألكاراز على لقبي بطولتَي رولان غاروس والولايات المتحدة، وتألق الإيطالي في "أستراليا" و"ويمبلدون".

ورفع ألكاراز رصيده إلى ستة تتويجات في البطولات الكبرى، مقبل أربعة للإيطالي، وبالطبع فإن كلاً منهما يطمح إلى الحصول على مزيد من الألقاب في هذه البطولة، نظراً لقيمتها الأسطورية، ورغم أن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج في 24 بطولة، سيحتاج مواسم إضافية للوصول إليه من اللاعبين، إلّا أن كل تتويج في هذه الفترة له قيمة، خاصة أنهما يُسيطران بالكامل على البطولات، ومن النادر أن يخسر أي منهما ضد منافس آخر.

ويبدو ألكاراز في موقف أفضل من منافسه الإيطالي، بعد أن أنهى عام 2025 بقوة، وانتزع صدارة التصنيف العالمي من الإيطالي، كما أنه يبدو لاعباً متكاملاً. ورغم أنه تخلى عن مدربه التاريخي، فإن ذلك لن يحدّ من طموحاته الكبيرة في الذهاب بعيداً في مسيرته، وسيعمل على أن تكون انطلاقته في أستراليا موفقة، نظراً لأنه لم يُتوج بعد بهذه البطولة. أمّا الإيطالي فقد واجه بعض الأزمات، في عام 2025، كما أنه يعاني مشاكل صحية حدت من قدراته، ومِن ثمّ سيكون مطالباً بالظهور بأفضل مستوى ممكن، من أجل معادلة تتويجات ألكاراز في أهم البطولات.