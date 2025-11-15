صراع فرنسي إسباني على هداف بوروسيا دورتموند

- أشعل سيرهو غيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، سباقاً أوروبياً جديداً بعد تألقه في البوندسليغا، مما جذب اهتمام أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، اللذين يسعيان لتعزيز خط هجومهما بلاعب مميز. - غيراسي، الذي سجل 34 هدفاً في الموسم الماضي، يفكر في مغادرة دورتموند بحثاً عن تحديات أكبر، وسط اهتمام من أندية سعودية تقدم عروضاً مغرية، مما يعكس رغبته في خوض تجربة جديدة بطموحات أعلى. - رغم قيمته السوقية المرتفعة، يمكن لباريس سان جيرمان وبرشلونة التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو فقط، بفضل بند خاص في عقده، مما يزيد من حدة المنافسة بين الأندية الأوروبية لضمه.

أشعل هداف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الغيني سيرهو غيراسي (29 عاماً)، شرارة سباق أوروبي جديد، بعدما تحوّل إلى هدف رئيس لعدد من كبار أندية القارة، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها منذ وصوله إلى البوندسليغا، ليعيد إلى الأذهان سياسة ناديه الشهيرة في اكتشاف المواهب، ورفع قيمتها قبل بيعها، ودفع الأندية الكبرى إلى مراقبته من قرب بهدف التعاقد معه.

وكشف موقع فيجاخيس الإسباني، أنس الجمعة، أنّ ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني تحرّكا فعلياً للاستفسار عن وضع غيراسي، في ظل بحث كل منهما عن مهاجم قادر على إعادة الهيبة لخط الهجوم، إذ يرى مدرب "الباريسي"، الإسباني لويس إنريكي، أنّ الفريق يحتاج إلى اسم أقوى من البرتغالي غونزالو راموس لقيادة الهجوم، بينما يعمل الألماني هانسي فليك على إيجاد خليفة للنجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقترب من نهاية حقبته مع "البلاوغرانا"، ورفع هذا الاهتمام المزدوج من قيمة غيراسي، وزاد من سخونة الصراع الفرنسي - الإسباني على ضمّه.

وأضاف المصدر أنّ غيراسي بات يرى مستقبله بعيداً عن ملعب سيغنال إيدونا بارك، بعدما أصبح جاهزاً لقيادة هجوم نادٍ كبير ينافس على الألقاب، في وقت يجد فيه بوروسيا دورتموند صعوبة في مجاراة بايرن ميونخ بسباق البوندسليغا، وقد خلق هذا الواقع إحباطاً لدى اللاعب، الذي لا يريد أن تُهدر أفضل سنوات مسيرته في فريق أقصى طموحاته التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وانتظار الحظ في الأدوار الإقصائية، لذلك بدأ شقيقه ووكيل أعماله عرض خدماته على أندية سعودية يمكنها مضاعفة راتبه، ما يعكس رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة ذات طموحات أعلى.

ولن يكون انتقال غيراسي، الذي خاض مع بوروسيا دورتموند الموسم الماضي 45 مباراة في مختلف البطولات، متخطياً حاجز 3800 دقيقة لعب، سجّل خلالها 34 هدفاً، وقدّم ست تمريرات حاسمة، إلى الدوري السعودي أمراً سهلاً، إذ تراوح قيمته بين 80 و90 مليون يورو، ومع ذلك، يمكن لباريس سان جيرمان وبرشلونة التعاقد معه مقابل 50 مليون يورو فقط، بفضل بند خاص في عقده يتيح انتقاله بقيمة مخفضة حصراً للأندية الأوروبية، وهو ما يجعل الصراع الفرنسي - الإسباني على خدماته مفتوحاً على مصراعيه.

ولن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة عائقاً أمام صفقة انتقال غيراسي في الميركاتو الشتوي، إذ إنّ منتخب غينيا غير متأهل للبطولة المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، ما يعني استمرار اللاعب مع ناديه دون انقطاع، في تلك الفترة الحاسمة من الموسم، ويمنح هذا الأمر الأندية الراغبة في ضمه أفضلية إضافية، إذ يمكنه الاندماج سريعاً دون غياب.