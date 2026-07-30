صراع الوكلاء والسائقين في فورمولا 1

يُواجه سائق فريق مرسيدس، ومتصدر الترتيب العام في منافسات بطولات العالم في فورمولا 1 لهذا العام، الإيطالي كيمي أنتونيلي، أزمة بعد لجوء وكيله السابق جيوفاني ميناردي، إلى القضاء الإيطالي مُطالباً بالحصول على مبالغ مالية هامة بسبب فسخ العقد من جانب واحد من قبل السائق الشاب، معيداً إلى المشهد الصراعات بين الوكلاء والسائقين في فورمولا 1 خلال السنوات الأخيرة مع تزايد الأرباح المالية التي يحصدها السائقون سنوياً بفضل عقود الرعاية وكذلك العقود مع الشركات المصنعة.

ووفقًا للصحيفتين الإيطاليتين، لا غازيتا ديلو سبورت وكورييري ديلا سيرا، قدّم جيوفاني ميناردي، المدير السابق لأنتونيلي وابن رئيس الفريق السابق جيان كارلو ميناردي، شكوى مدنية في محكمة بولونيا. يتمحور هذا الإجراء القانوني حول إنهاء السائق الإيطالي عقد إدارته من جانب واحد، والذي حدث قبل ظهوره الأول في سباقات الفورمولا 1. ويُقال إن جيوفاني ميناردي يسعى الآن للحصول على تعويضات تعاقدية بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار. لم يُكشف عن المبلغ الدقيق لهذه المطالبة، لكن الصحافة الإيطالية تُشير إلى مبلغ كبير، يصل إلى مئات الآلاف من اليورو. علاوة على ذلك، يُقال إن الطرفين بعيدان كل البعد عن التوصل إلى اتفاق ودي. مع ذلك، لعب جيوفاني ميناردي دوراً محورياً في بداية مسيرة أنتونيلي. ويُقال إنه كان من أوائل من أدركوا إمكانات السائق الإيطالي الشاب، حتى إنه أوصى به لفريق فيراري قبل أن يضمه فريق مرسيدس إلى أكاديميته لتطوير السائقين الشباب.

ورفع الوكيل غيوم مايار، دعوى مدنية ضد السائق الفرنسي إسحاق حجار في محكمة نانتير في فرنسا. ويشعر مايار، الذي لعب دوراً في صعود سائق فريق ريد بول إلى الشهرة، بالظلم من عائلته ويسعى للحصول على تعويض معنوي ومادي بعد نهاية التعاقد بينهما. ويُعتبر غيوم مايار، مولعاً حقيقياً برياضة السيارات، وقد أصبح شخصية بارزة في عالم رياضة السيارات الاحترافية على مر السنين. ونشرت صحيفة لامونتاني الفرنسية قصة خلافه مع حجار حيث قالت: " في عام 2018، أسس شركة بهدف تطوير أنشطته في هذا القطاع. ثم في عام 2020، اجتمع بالسائق الفرنسي الشاب إسحاق حجار. يوضح غيوم مايار أنه تبناه عندما كان عمره 16 عامًا فقط، "كأحد أبنائي". قبل أن يصبح مدير أعماله في عام 2021.

وكان صعود إسحاق حجار سريعًا للغاية في عالم فورمولا 1، لكن مدير أعماله شعر تدريجياً بالتهميش من قبل عائلة سائق سباقات السيارات الشاب، وبلغ الأمر ذروته بإنهاء عقد إدارته، ينظر إلى هذا الإنهاء على أنه إساءة إلى كل ما قدمه إلى السائق في بداية مسيرته. وشعر غيوم مايار بالظلم، فرفع دعوى قضائية في محكمة نانتير المدنية عام 2023، ومن المقرر النظر فيها في نهاية عام 2026".

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وفي عام 2019، برزت قضية بين الأسترالي دانيال ريكاردو ومستشاره غلين بيفيس، وغادر الأسترالي فريق ريد بول ريسينغ في نهاية 2018، ووقع عقداً لمدة عامين مع فريق رينو الذي يُشارك في سباقات فورمولا 1 بعدما فشل في الحصول على عرض أفضل. ووفقاً لوثائق القضية التي رفعت لدى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، يدّعي غلين بيفيس، أنه مدين له بـ"مبالغ مختلفة" تتعلق بالعقد الذي وقعه السائق مع رينو.

وتتضمن دعوى بيفيس عمولة بنسبة 20% من الراتب الأساسي لريكاردو في رينو، بالإضافة إلى بنود تعاقدية مختلفة - تشمل تكلفة رخصة القيادة الممتازة لريكاردو، وتوفير سيارة من الشركة، وتكاليف اختصاصي العلاج الطبيعي - وبنود أخرى، مثلما ذكر في تلك الفترة موقع موتور سبورت الفرنسي.