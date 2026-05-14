صراع اللاعبين ضد ضغط الروزنامة.. هل تكون نقطة البداية من فرنسا؟

تتواصل الصراعات بين نقابات اللاعبين في العالم ومختلف اتحادات كرة القدم، المحلية أو الدولية، بسبب احتجاج اللاعبين على كثرة عدد المباريات والمسابقات في كل موسم، ما يهدد سلامتهم بسبب الإجهاد الذهني والبدني الذي يتعرضون له باستمرار، وقد تزايد عدد المسابقات الرسمية في المواسم الأخيرة، ما سبب مشاكل عديدة وضغطاً متواصلاً واستنزافاً ذهنياً.

وربما يشهد هذا الصراع تحولاً إثر بيان أصدره اتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا، أمس الأربعاء، بشأن شكوى تقدم بها إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية حول الحقوق الأساسية للاعبي كرة القدم المحترفين في ضوء الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وجاء في نصّ بيان الاتحاد الذي وصف قبول اللجنة طلبه بـ"السابقة التاريخية": "يُرحب الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين بقرار اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، التي قبلت بالإجماع الشكوى المقدمة ضد فرنسا بشأن الحقوق الأساسية للاعبي كرة القدم المحترفين بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي".

وتابع البيان ذاكراً: "يُعدّ هذا القرار سابقة تاريخية في عالم الرياضة الاحترافية، ويدافع الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين من خلال هذه الخطوة عن صحة وسلامة اللاعبين، ظروف عمل كريمة، حق الراحة، حماية اللاعبين الشباب، احترام الحوار الاجتماعي. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في سبيل الدفاع عن حقوق اللاعبين المحترفين، رجالاً ونساءً، في ظلّ تزايد متطلبات جدول المباريات والمنافسات".

وأشار البيان إلى أنّه "بمشاركة الأندية والروابط الأوروبية والاتحاد الدولي لمحترفي كرة القدم المحترفين (FIFPRO Europe)، وبرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وبرعاية المفوضية الأوروبية، بدأ الشركاء الاجتماعيون عمليةً تهدف إلى معالجة تأثير جدول المباريات على ظروف عمل اللاعبين وصحتهم وسلامتهم".

ويعتبر هذا المكسب نقطة تحول في الصراع الدائر منذ مدة بشأن خفض عدد المباريات أو المسابقات الرسمية في كل موسم، إذ عبّر عدد من المدربين واللاعبين عن معارضتهم الشديدة لكثرة المسابقات، متهمين الاتحادات بالتفكير في حصد مكاسب مالية دون التفكير في صحة اللاعبين بعد استنزاف طاقتهم. ورغم أن الحكم القضائي سيكون ملزماً في فرنسا، إلا أن القرار قد يُعَمم على مختلف الدوريات الأخرى في أوروبا أو العالم ضمن الصراع الحاصل من أجل مراجعة عدد المباريات في كل موسم.

وبلغت الانتقادات ذروتها إثر التعديل على نظام كأس العالم للأندية عبر رفع عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقاً، وهو ما تسبب في ارتفاع عدد الإصابات التي طاولت اللاعبين، ولئن دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أساساً عن موقفه، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً بالنسبة إلى المدربين أو المدربين على حد سواء، وبرز أساساً الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ندد في الموسم الماضي بكثرة المسابقات، وكذلك المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وانتشرت أنباء أشارت إلى أن ريال مدريد الإسباني يفكر في العدول عن المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب اعتراضه على جدول المباريات، ورغم كل الانتقادات، تشبث "فيفا" بموقفه، ولكن الصراع الآن قد يأخذ منعرجاً جديداً يكسب اللاعبون من خلاله التحدي.