صراع الأجيال يُشعل منافسات سباقات "فورمولا 1"

- يشهد موسم "فورمولا 1" الحالي بروز سائقين جدد مثل أندريا كيمي أنتونيلي، الذي انضم إلى مرسيدس، مما أتاح له فرصة لملء مكان لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري، وسط تنافس قوي بين الأجيال المختلفة. - شهدت المرحلة 18 في سنغافورة توتراً بين إسحاق حجار وفرناندو ألونسو بسبب انتقادات الأخير لأسلوب قيادة حجار، بينما أثار تصادم شارل لوكلير مع أنتونيلي غضب لوكلير بسبب تصرفات الإيطالي المتهورة. - توترت العلاقة بين لويس هاميلتون وغابرييل بورتوليتو بعد تصريحات الأخير التي اعتبرها البعض استفزازية، حيث استبعد هاميلتون من قائمة أفضل السائقين رغم إنجازاته الكبيرة.

تشهد منافسات "فورمولا 1" للعام الحالي، بروز أسماء تخوض موسمها الأول في البطولة، والتي تطمح إلى استغلال الفرصة من أجل التألق، ونحت مسيرة بطولية، خاصة وأن العديد من السائقين حصلوا على فرصة قيادة سيارات لها تاريخ كبير، مثل الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي، الذي انضمّ إلى فريق مرسيدس وعوّض رحيل البريطاني لويس هاميلتون المنتقل إلى فيراري.

وتميّزت الجولات الأخيرة، بتنافس قوي بين السائقين من مختلف الأجيال، إذ كانت المرحلة 18 التي أقيمت يوم الأحد في سنغافورة، قد عرفت حرب تصريحات بين الفرنسي من أصل جزائري، إسحاق حجار (20 عاماً) والإسباني فرناندو ألونسو (43 عاما)، الذي انتقد بقوة طريقة قيادة حجار، معتبراً أنه تصرف بعدوانية غير مفهومة، وجاء ردّ حجار سريعاً، مشيراً إلى أنه تصرف على نحوٍ عاديّ ودافع عن مركزه ولا يفهم لماذا كان الإسباني غاضباً بما أن ما حصل يعتبر عادياً في مختلف السباقات.

وسيطر الغضب على سائق فيراري، شارل لوكلير من إمارة موناكو وبعد تصادم مع الإيطالي أنتونيلي (18 عاماً)، بسبب تصرف متهور من الإيطالي حرم لوكلير من إكمال سباق هولندا، إذ حمّل لوكلير منافسه مسؤولية الحادث وقال بعد السباق: "يجب أن تكون حاسماً وحازماً لتنجح في هذه المرحلة. هذا ما فعلته ضد جورج (راسل). لقد حاول كيمي الشيء نفسه معي، لكنه ربما أخطأ في تقدير المناورة، ما أفسد سباقي. إنه لأمر مؤسف، لكن هكذا هي الأمور". ورغم أن أنتونيلي اعتذر من فريق فيراري بعد نهاية السباق، إلا أن لوكلير كان غاضباً من الحركة التي قام بها سائق مرسيدس. وحصلت العديد من المناوشات بين السائقين الجدد، وأصحاب الخبرة خلال مختلف الحلبات، ذلك أنه باستثناء أنتونيلي وحجار، فإن بقية المبتدئين وجدوا صعوبات كبيرة، وبالتالي تصرفوا بطريقة متهورة في بعض المراحل التي تعكس نقص الخبرة.

أما التوتر في العلاقة بين السائق البريطاني لويس هاميلتون (40 عاماً) والسائق غابرييل بورتوليتو (20 عاماً)، فمرده تصريحات البرازيلي الذي قال: "ماكس (فيرستابن) رجل رائع. بالنسبة لي، إلى جانب آيرتون سينا، هو أعظم سائق على مرّ العصور. أنا معجب حقاً بأسلوبه في التعامل مع السباقات، وفهمه للرياضة، وفهمه للسيارة، وهدوئه في التعامل مع كل شيء. إنه حقاً مثال يُحتذى به لما أريد أن أكون عليه كسائق"، وقد استبعد بورتوليتو، السائق البريطاني من قائمة الأفضل رغم أنه توج ببطولة العالم سبع مرّات مقابل 4 مرّات لماكس فيرستابن، وهو تصريح اعتبر استفزازياً من السائق الذي تنقصه الخبرة.