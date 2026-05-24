- يطمح سيسك فابريغاس، مدرب كومو، لتحقيق إنجاز تاريخي بقيادة فريقه للتأهل لدوري أبطال أوروبا، رغم صعوبة المهمة بعد ضمان إنتر ونابولي التأهل. - يحتل كومو المركز الخامس برصيد 68 نقطة، متساوياً مع يوفنتوس، ويحتاج لخسارة ميلان وروما لضمان التأهل، ويواجه كريمونيزي في الجولة الأخيرة. - يواجه فابريغاس تحديات كبيرة أمام مدربين ذوي خبرة مثل ماسيمو أليغري وجان بييرو غاسبيريني، لكنه نجح في فرض اسمه بقوة في الكالتشيو هذا الموسم.

يطمح الإسباني سيسك فابريغاس (39 عاماً)، مدرب نادي كومو الإيطالي، إلى تتويج موسمه الاستثنائي بقيادة فريقه نحو التأهل إلى هذا الموسم إلى دوري أبطال أوروبا، من خلال سعيه إلى حصد مركز ضمن الرباعي الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لضمان المشاركة في "تشامبيونزليغ" خلال الموسم المقبل، في إنجاز سيكون تاريخياً للمدرب الشاب في بداية مسيرته التدريبية. وضمن الفريق مشاركته في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لكنه لا يزال يتمسك بحظوظه في اقتناص بطاقة مؤهلة إلى دوري الأبطال، رغم صعوبة المهمة بعد ضمان إنتر ونابولي التأهل رسمياً إلى "تشاميونزليغ".

وتبدو مهمة كومو الذي يحتل المركز الخامس برصيد (68) نقطة، بالتساوي مع يوفنتوس، صعبة جداً، بما أن التأهل يبقى مرتبطاً بخسارة صاحبي المركزين الثالث والرابع ميلان وروما (70 نقطة). ويواجه فريق فابريغاس خلال الجولة الأخيرة، اليوم الأحد، فريق كريمونيزي الذي يُصارع من أجل تفادي الهبوط، ورغم ذلك تجعل المفاجآت التي حصلت في الكالتشيو في الأسابيع الأخيرة، كومو مُتحفزاً إلى حصد الانتصار في هذه المباراة، حتى ينهي الموسم بطريقة مثالية بعد تألقه أمام الفرق القوية وبلوغ نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويرفع فابريغاس التحدي أمام كبار المدربين في الكالتشيو، بما أن ميلان يقوده ماسيمو أليغري (58 عاماً)، الذي يحتاج إلى التعادل مع كاليري من أجل العودة إلى المسابقات الأوروبية من بوابة الأبطال. كما أن نادي روما سيعتمد على خبرة مدربه جان بييرو غاسبيريني (68 عاماً)، في مواجهة فيرونا لحصد انتصار سيضمن لـ"ذئاب العاصمة" تأهلاً إلى الأبطال. أما يوفنتوس الذي تلقى صدمة قوية بخسارته في آخر مباراة، فهو لا يتحكم في مصيره وسيواجه جاره نادي تورينو، ومدربه لوسيانو سباليتي (67 عاماً)، قد يرحل عن الفريق رغم أنه مدّد عقده مع "بيانكونيري". وهذه الأسماء تملك تاريخاً كبيراً في الكالتشيو، وتتفوّق على فابريغاس من حيث الخبرات والتتويجات، ورغم هذا الفارق الكبير في الخبرة نجح الإسباني في فرض اسمه بقوة داخل الكالشيو، بعدما قاد كومو إلى نتائج فاقت كل التوقعات، ليصبح أحد أبرز مفاجآت الموسم في الكرة الإيطالية.