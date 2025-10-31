صراع أرجنتيني برازيلي على حارس فلامنغو.. وهذا موقفه

- يشهد حارس نادي فلامنغو، أغوستين روسي، اهتماماً متزايداً من منتخبي البرازيل والأرجنتين، بعد تألقه في "كوبا ليبرتادوريس" وقيادته فريقه إلى النهائي بشباك نظيفة، مما يعزز مكانته كأحد أفضل حراس القارة اللاتينية. - روسي يسعى للحصول على الجنسية البرازيلية لتسهيل تمديد عقده مع فلامنغو، بينما يظل حلمه الانضمام لمنتخب الأرجنتين تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي يبحث عن بدائل مستقبلية. - رغم الدعوات الإعلامية لانضمامه لمنتخب البرازيل، استبعد مدرب فلامنغو، فيليبي لويس، الفكرة، مشيراً إلى صعوبة تخيل أرجنتيني بقميص البرازيل.

تشهد مرحلة ما قبل كأس العالم عادة ظهور أسماء تثير اهتمام أكثر من منتخب، في إطار مساعي الاتحادات الوطنية لتعزيز صفوفها قبل الحدث العالمي. وفي هذا السياق، برز مؤخراً صراع خفي بين منتخبي البرازيل والأرجنتين حول حارس نادي فلامنغو المتألق، أغوستين روسي (30 عاماً)، الذي أصبح محط أنظار المنتخبين العالميين.

وسلطت قناة تي واي سي الأرجنتينية، أمس الخميس، الضوء على وضعية الحارس، الذي يعيش واحدة من أزهى فتراته الكروية مع نادي فلامنغو البرازيلي، بعدما كان البطل الأبرز في تأهل فريقه إلى نهائي "كوبا ليبرتادوريس" بفضل تألقه اللافت أمام راسينغ الأرجنتيني، فقد أنقذ مرماه من أهداف محققة، أبرزها تصدٍّ إعجازي لتسديدة مواطنه لوتشيانو فييتو، ليقود فريقه إلى النهائي، من دون أن تهتز شباكه طوال البطولة، في إنجاز عزّز مكانته أحدَ أفضل حراس القارة اللاتينية في الوقت الراهن.

ومع اشتعال الحديث في البرازيل عن إمكانية انضمامه مستقبلاً إلى منتخب "السامبا"، بعدما بدأ فعلياً إجراءات الحصول على الجنسية البرازيلية، لتسهيل تمديد عقده مع فلامنغو، حرص روسي على وضع النقاط على الحروف، إذ قال في تصريحات لشبكة إي إس بي إن: "كنت أقول ذلك حتى عندما كنت في بوكا جونيورز، إذا قدّمتُ مستوى جيداً مع فريقي فستأتي الفرصة يوماً ما. لم تأتِ بعد، لكنّي ما زلتُ أنتظرها وأتمنى أن تصل في وقت قريب".

ويحلم روسي، الذي حقق رقماً قياسياً، بإنهاء سبع مباريات بشباك نظيفة في النسخة الحالية من البطولة، أن يتلقى يوماً ما اتصالاً من المدرب ليونيل سكالوني (47 عاماً) للانضمام إلى منتخب الأرجنتين. ومع أن مركز الحراسة محجوز حالياً للنجم إيميليانو مارتينيز، فإن سكالوني يُعرف بسياسته في اختبار بدائل جاهزة للمستقبل، كما فعل بعد مونديال قطر حين استدعى والتر بينيتيز وفاكوندو كامبيسيز لتوسيع قاعدة الخيارات.

ورغم الدعوات المتكرّرة في الإعلام البرازيلي لمنحه فرصة مع منتخب السيليساو، استبعد مدرب فلامنغو، فيليبي لويس، تلك الفكرة، قائلاً: "لا أستطيع تخيّل أرجنتيني يرتدي قميص البرازيل، رغم أنه يملك كل المقوّمات للعب في أي منتخب بالعالم".