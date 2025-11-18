- تستعد الجماهير التونسية لحضور مباراة ودية بين منتخب تونس والبرازيل في مدينة ليل الفرنسية، حيث يتوقع أن يتجاوز عددهم ثلاثين ألفاً، معظمهم من الجالية التونسية في أوروبا. - اللجنة المنظمة للمباراة منعت دخول "التيفو" الذي أعدته الجماهير التونسية، والذي يوثق فوز تونس على فرنسا في مونديال قطر 2022، مما أثار استياء الجماهير. - السبب وراء منع "التيفو" هو تصميمه الذي اعتبره المنظمون إساءة للبرازيل، حيث يظهر "نسر قرطاج" ممسكاً برمز تمثال "المسيح الفادي".

تستعد الجماهير التونسية للحضور بأعداد كبيرة في اللقاء الودي الذي سيجمع منتخب تونس ضد نظيره البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بيار مواري في مدينة ليل الفرنسية، وذلك من أجل مساندة اللاعبين في هذا اللقاء الصعب الذي يجمعهم بأحد أقوى منتخبات العالم في الوقت الحالي.

وبحسب التقديرات التي حصل عليها "العربي الجديد"، فإن عدد الجماهير التونسية سيتجاوز ثلاثين ألفاً، خاصة من الجالية المقيمة في فرنسا وباقي الدول الأوروبية المجاورة، لكن ما يفسد تحضيرات الجماهير التونسية للمواجهة هو القرار الصادم الذي اتخذته اللجنة المنظمة لهذه المباراة خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب هذه المعطيات الحصرية، فإنّ المنظمين رفضوا دخول "التيفو" الذي أعدته الجماهير التونسية، والذي يحمل تصميماً يوثّق فوز "نسور قرطاج" على فرنسا في مونديال قطر 2022، ويتضمن صورة صاحب الهدف الوحيد في المباراة وهبي الخزري، وكذلك الحارس الحالي للمنتخب أيمن دحمان الذي تألق حينها ضد "الديوك"، وحمل "التيفو" عبارات تتغنى بهذا الفوز التاريخي من قبيل: "تونس تصعق فرنسا".

وأما الصورة التي لم تعجب المنظمين، ويبدو أنها ساهمت بشكل مباشر في منع "التيفو" من دخول الملعب، فهي تلك التي يظهر فيها "نسر قرطاج" وهو يحلّق في السماء ماسكاً بمنقاره رمزاً لتمثال "المسيح الفادي" الشهير في ريو دي جانيرو، ما اعتبره المنظمون إساءةً للبرازيل، ليمنعوا بذلك رسميّاً دخول "التيفو" إلى الملعب، ما مثّل خيبة أمل كبيرة في صفوف الجماهير التي أنفقت أموالاً طائلة لصناعة هذا التصميم.