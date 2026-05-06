- قناة أم.6 الفرنسية أعلنت عن خطتها لبث مباريات كأس العالم 2026، لكنها قررت عدم بث مباراة الجزائر والأرجنتين، مما يشكل خيبة أمل لجماهير الجزائر في فرنسا. - القناة ستكون الوحيدة التي تبث المباريات مجانًا في فرنسا، واختارت عدم بث المباراة بسبب توقيتها المتأخر في الثالثة صباحًا بتوقيت فرنسا. - المباراة ستقام في ملعب آروهيد بمدينة كانساس سيتي، ويتسع لأكثر من 76 ألف متفرج، وستجمع بين رياض محرز وليونيل ميسي.

كشفت قناة أم.6 الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن خطتها لبث مباريات كأس العالم 2026، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد قررت القناة عدم بث مباراة الجزائر والأرجنتين، المقررة إقامتها ليلة 16-17 يونيو. ويُعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية لجماهير منتخب الجزائر المقيمين في فرنسا.

وأكد موقع أر.أم.سي الفرنسي أن قناة أم.6، ستكون الوحيدة التي ستبث المباريات مجانًا في فرنسا خلال هذه البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واختارت عدم بث مباراة الجزائر والأرجنتين. ومن المقرر أن تُقام المواجهة بين رفاق رياض محرز وأبطال العالم، بقيادة ليونيل ميسي ليلة 16-17 يونيو على ملعب آروهيد في مدينة كانساس سيتي. ويتسع الملعب لأكثر من 76 ألف متفرج، ويقع في قلب مجمع ترومان الرياضي في ولاية ميسوري، وسط الولايات المتحدة. ونظرًا لفارق التوقيت، من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت فرنسا (الخامسة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة)، على أرض فريق كانساس سيتي تشيفز لكرة القدم الأميركية.

وقد دفع هذا التوقيت القناة الفرنسية إلى عدم إدراج المواجهة المرتقبة، ضمن المباريات الـ 54 (من أصل 106 مباريات) التي ستُبث مجانًا على قناتها خلال البطولة. وأوضح مسؤولو القناة في تصريحات لتفسير قرارهم: "لسوء الحظ، في تمام الساعة الثالثة صباحًا، حتى لو استيقظ الكثيرون، لن يكون هناك عدد مشاهدين كبير كما هو الحال مع المباريات الأخرى التي اخترناها".