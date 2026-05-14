- أثار قرار رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين جدلاً واسعاً بعد طلبها إقامة حفل تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري على ملعب باريس إف سي، مما أثار استغراب النادي الباريسي الآخر. - تسبب القرار في توتر داخل باريس إف سي، حيث كان النادي قد خطط لاحتفالات خاصة بنهاية الموسم، مما أدى إلى انتقادات حول تفضيل الأندية الكبرى. - لم يصدر باريس إف سي بياناً رسمياً، بينما تستمر ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الرياضية الفرنسية.

أشعل قرار رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين جدلاً واسعاً في العاصمة الفرنسية، بعدما طلبت إقامة حفل تتويج باريس سان جيرمان بلقب الليغ 1 على ملعب جان بوان، معقل نادي باريس إف سي، في خطوة أثارت استغراباً كبيراً داخل النادي الباريسي الآخر.

وأفاد موقع سبورت الفرنسي، أمس الأربعاء، بأنّ رابطة الدوري أبلغت باريس إف سي برغبتها في تنظيم مراسم التتويج عقب ديربي العاصمة الذي سيُختتم به الموسم، يوم الأحد المقبل، ما يعني أنّ باريس سان جيرمان قد يرفع لقب الدوري على أرض منافسه المباشر في المدينة، بعدما كان قد حسم اللقب لمصلحته، أمس الثلاثاء، عقب الفوز على لانس مطارده المباشر بنتيجة 2-0.

وتسببت الخطوة في حالة من التوتر داخل باريس إف سي، ولا سيما أنّ إدارة النادي كانت قد وضعت برنامجاً خاصاً للاحتفال في ختام الموسم مع الجماهير على ملعب جان بوان، يتضمن عروضاً ترفيهية وألعاباً نارية وفعاليات جماهيرية، قبل أن تفاجأ بطلب الرابطة تخصيص الملعب بالكامل لحفل تتويج باريس سان جيرمان.

ويُنظر إلى القرار باعتباره سابقة غير معتادة في الكرة الفرنسية، إذ نادراً ما يُقام تتويج فريق بلقب الدوري على ملعب منافس محلي مباشر، ما فتح باب الانتقادات حول طريقة تعامل رابطة الدوري مع الأندية، وسط حديث متزايد عن منح الأولوية الدائمة للأندية الكبرى على حساب بقية الفرق.

ولم يصدر باريس إف سي أي بيان رسمي حتى الآن بشأن القضية، في وقت تستمر فيه ردود الفعل الغاضبة داخل الأوساط الرياضية الفرنسية، خصوصاً أن النادي كان قد أنهى ترتيباته الخاصة بالمباراة الأخيرة قبل أن يجد نفسه أمام احتمال إلغاء كامل للاحتفالات بهدف إفساح المجال أمام مراسم تتويج جاره في عاصمة النور.