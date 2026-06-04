صدمة في منتخب الأرجنتين: نيكو باز مُهدد بالغياب عن كأس العالم

- يُواجه منتخب الأرجنتين احتمال غياب نيكو باز عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة في الركبة، حيث تُعتبر حالته الصحية غير مستقرة وقد تكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مشاركته. - تألق باز في الدوري الإيطالي وساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، لكن الإصابة منعته من المشاركة في المباريات الأخيرة، مما دفع المدرب سيسك فابريغاس لمنحه راحة. - باز يُثير اهتمام العديد من الأندية، بما في ذلك ريال مدريد الذي يخطط لمنحه فرصة كاملة في الموسم المقبل، بينما يأمل نادي كومو في استمراره لموسم ثالث.

يُواجه منتخب الأرجنتين لكرة القدم، خطر غياب اللاعب نيكو باز (21 عاماً)، عن كأس العالم 2026. ويُعاني لاعب كومو من مشاكل بسبب آلام في الركبة قد تحرمه من الحضور في النسخة التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. ويبدو أن الإصابة، التي اعتُبرت في البداية طفيفة، أكثر خطورة ممّا كان مُتوقعاً، بناء على عديد التقارير التي أشارت إلى أن وضعه ما زال غامضاً، والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

وأكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء، أن مشاركة نيكو باز في كأس العالم ليست مُؤكدة بسبب الأزمة الصحيّة التي يُعاني منها. ويُعتبر باز من بين الأسماء المرشحة للتألق في البطولة بعد تألقه في الدوري الإيطالي بشكل لافتٍ ومساهمته في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكنه لم يُشارك في آخر المباريات بسبب الإصابة التي تعرّض لها، واختار المدرب الإسباني سيسك فابريغاس منحه راحة حتى لا يتعقد وضعه الصحي. وفي حال تأكدت إصابته، يُمكن للمدرب ليونيل سكالوني، استبداله بلاعب آخر قبل أول مباراة يخوضها منتخب الأرجنتين في البطولة.

وشارك نيكو باز في ثماني مباريات مع منتخب الأرجنتين في الفترة الماضية، وسجل هدفاً وحيداً، كما أنه يُثير اهتمام العديد من الفرق بعد تألقه الكبير، حيث يُخطط نادي ريال مدريد الإسباني لمنحه فرصة كاملة في الموسم المقبل، بما أنه يلعب معاراً للفريق الإيطالي في آخر موسمين. كما يأمل نادي كومو في بقاء اللاعب موسماً ثالثاً حتى يُساعده في دوري أبطال أوروبا.