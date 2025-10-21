صدمة في عالم الشطرنج.. وفاة العبقري دانيال ناروديتسكي

21 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 12:03 (توقيت القدس)
ناروديتسكي بعد فوزه في بطولة العالم للشطرنج تحت 12 عاماً، 8 يونيو 2008 (Getty)
ناروديتسكي بعد فوزه في بطولة العالم للشطرنج تحت 12 عاماً، 8 يونيو 2008 (Getty)
- توفي دانيال ناروديتسكي، العبقري الأميركي في الشطرنج، عن عمر يناهز 29 عاماً، تاركاً وراءه إرثاً من الإنجازات في البطولات المحلية والدولية، حيث كان يُعتبر زعيماً للجيل الأول من المواهب الشابة في هذه الرياضة.

- بدأ دانيال مسيرته في الشطرنج منذ سن مبكرة، حيث فاز ببطولة شمال كاليفورنيا للمدارس، وحقق شهرة عالمية بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب تحت 12 عاماً.

- حصل على لقب "غراند ماستر" في عام 2013، وواصل نجاحاته ليصبح ضمن أفضل 200 لاعب في العالم، محققاً آخر إنجازاته في أغسطس الماضي بفوزه بلقب محلي.

خيّم الحزن على رياضة الشطرنج، أمس الاثنين، بعدما أُعلن عن وفاة العبقري الأميركي دانيال ناروديتسكي (29 عاماً)، الذي يُعد أحد الأساتذة في هذه اللعبة وزعيم الجيل الأول من المواهب التي برزت في البطولات المحلية والقارية والدولية خلال السنوات الماضية.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية بنسختها الإنكليزية بياناً جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى دانيال ناروديتسكي الذي رحل فجأة. لقد كان الراحل لاعب شطرنج موهوباً، ومعلقاً رياضياً، ومعلماً وعضواً محبوباً في مجتمع الشطرنج، ويحظى بإعجاب واحترام الجماهير واللاعبين حول العالم، فلنتذكره لشغفه وحبه لهذه الرياضة، ولحظات الفرح والإلهام التي كان يجلبها لنا يوماً".

وُلِد دانيال ناروديتسكي في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995، وتعلّم لعب الشطرنج على يد والده عندما بلغ السادسة من عمره، وسرعان ما أثبت نفسه طفلاً عبقرياً، بعدما أصبح أصغر لاعب يفوز ببطولة شمال كاليفورنيا للمدارس في جميع مراحلها التأسيسية. وصعد نجمه وبات مشهوراً في العالم عام 2007 عندما فاز بالميدالية الذهبية في فئة تحت 12 عاماً ببطولة العالم للشباب، عقب فوزه على أحد أساطير هذه اللعبة، وهو الأوكراني إيليا نيزنيك.

كما استطاع دانيال ناروديتسكي الفوز ببطولة الولايات المتحدة الأميركية للناشئين عام 2013، وحصد لقب "غراند ماستر" في أواخر 2013، عندما بلغ من العمر 18 عاماً، ليحسم بعدها بعام لقب بطولة أميركا للشطرنج، وواصل بعدها رحلته الناجحة، وأصبح ضمن قائمة أفضل 200 لاعب، وكان آخر نجاح حققه في شهر أغسطس/ آب الماضي، عندما فاز بأحد الألقاب المحلية في بلاده.

