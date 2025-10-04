- توفي مدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة الصالات، البرازيلي مارسيلو غالينا، إثر حادث مأساوي في بغداد، حيث انزلق وسقط من الطابق الثاني أثناء تصويره لحصة تدريبية، مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته البليغة. - الحادث أسفر أيضاً عن إصابة اللاعب مهند عبد الهادي، الذي يخضع حالياً لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة إصابته. - يأتي هذا الحادث في وقت يستعد فيه منتخب العراق للمشاركة في تصفيات كأس آسيا، تحت قيادة الكادر التدريبي البرازيلي الجديد بقيادة جواو كارلوس باربوسا.

تُوفيّ مدرب حراس مرمى منتخب العراق الوطني لكرة الصالات البرازيلي مارسيلو غالينا، مساء اليوم السبت، إثر حادث مأساوي وقع في العاصمة بغداد. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الحادث وقع داخل قاعة جامعة آشور في العاصمة بغداد خلال الحصة التدريبية، حين تعرض المدرب إلى انزلاق مفاجئ أثناء مروره قرب ممر مرتفع يطل على الطابق الأرضي، عندما كان يحاول تصوير الوحدة التدريبية، ما تسبب بسقوطه من الطابق الثاني بشكل مباشر، ليفارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة في منطقة الرأس والوجه.

كما أسفر الحادث عن إصابة اللاعب مهند عبد الهادي، الذي كان موجوداً بالقرب من المدرب، وسقط بدوره لحظة الحادث، ويخضع حالياً لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة إصابته. وكان منتخب العراق الصالات قد استأنف تدريباته قبل أيام في قاعتي جامعة آشور وكلية التربية الرياضية، ضمن معسكره الداخلي، تحضيراً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي ستُقام بالمملكة العربية السعودية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفاة مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة الصالات البرازيلي مارسيلو إثر حادث مؤسف #الرابعة_الرياضية pic.twitter.com/tM8V3Wq7cT — قناة الرابعة الرياضية (@AlrabiaSportsTV) October 4, 2025

وفي وقت سابق، تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مع كادر تدريبي برازيلي بقيادة جواو كارلوس باربوسا لقيادة منتخب الصالات، وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاق القاري المقبل. وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية والصين تايبيه وباكستان.