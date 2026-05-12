صدمة في السلة الأميركية.. وفاة النجم براندون كلارك

خيّم الحزن على منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، بعدما أعلن فريق ميمفيس غريزليس في بيان رسمي على حسابه في منصة إكس، وفاة نجمه الكندي براندون كلارك عن 29 عاماً، مساء الثلاثاء، دون أن يجري توضيح أسباب الوفاة.

وجاء في بيان فريق ميمفيس غريزليس، الذي نشره على منصة إكس: "نشعر بحزن عميق لفقدان براندون كلارك بشكل مأساوي. كان براندون زميلاً استثنائياً في الفريق، وإنساناً مميزاً، وسيظل تأثيره في الفريق ومجتمع ميمفيس راسخاً في الذاكرة ولن يُنسى"، لكن الفريق لم يكشف عن سبب الوفاة الحقيقي، وفق ما ذكرته شبكة بي بي سي البريطانية.

وذكرت الشبكة البريطانية، أن كلارك ولد في مدينة فانكوفر الكندية، وجرى اختياره في درافت عام 2019 من فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، قبل أن ينتقل مباشرة إلى ميمفيس غريزليس، إذ دافع عن ألوان الفريق لسبعة مواسم، لكنه تعرض لعدة إصابات خطرة في المواسم الماضية، أبرزها في وتر أخيل، ما جعل مشاركته قليلة للغاية.

وأوضحت أن براندون كلارك لعب مواجهتَين فقط خلال موسم 2025-2026، لكن أفضل أرقامه كانت في موسمه الأول 2019-2020، بمعدل بلغ 12.1 نقطة و5.9 متابعات في المباراة الواحدة، لكن سلسلة الإصابات التي تعرض لها سببت له اكتئاباً حاداً، ما جعله يلجأ إلى المواد المخدرة، وبخاصة أن الشرطة في ولاية أركنساس أعلنت بالشهر الماضي، عن إلقاء القبض عليه، بسبب سرعته الزائدة وحيازة مواد مخدرة.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن براندون كلارك يحمل الجنسيتَين الكندية والأميركية، وانتقل مع عائلته إلى فينيكس عندما كان في الثالثة من عمره، ودخل عالم كرة السلة مُبكراً في المرحلة الثانوية، قبل أن يلمعه نجمه في دوري كرة السلة الجامعية، عندما كان يلعب مع فريق جامعة سان خوسيه.