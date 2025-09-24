صحيفة إسبانية: مبابي هو كريستيانو رونالدو الجديد في ريال مدريد

- يُظهر كيليان مبابي أداءً مميزًا مع ريال مدريد، حيث يُقارن بمستوى كريستيانو رونالدو التاريخي، بمعدل تسجيل 1.17 هدف في كل مباراة، متفوقًا على معدل رونالدو البالغ 1.02. - يُعتبر مبابي قائدًا صامتًا ومؤثرًا في الفريق، حيث يحظى باحترام زملائه رغم قلة كلامه، ويجذب الشباب للتعلم منه، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في النادي الملكي. - يتصدر مبابي قائمة هدافي الليغا برصيد خمسة أهداف وصناعة هدف، وساهم في تسجيل ثمانية أهداف إجمالاً، مما يجعله اللاعب الأبرز في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو.

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً خاصاً نوّهت فيه بالمستوى المُميز الذي يُقدمه المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي (26 سنة)، مع فريقه ريال مدريد الإسباني منذ الموسم الماضي، وذهبت لمقارنة بدايته ببداية الهداف البرتغالي الكبير، كريستيانو رونالدو، الذي يُعد من أبرز أساطير النادي الملكي تاريخياً.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، فإن إيقاع المهاجم مبابي متقارب جداً مع إيقاع تهديف رونالدو عندما كان مع ريال مدريد، الأمر الذي يجعله قادراً على الوصول إلى أرقام تاريخية سجلها "الدون" مع النادي الملكي"، فالبرتغالي غادر ريال مدريد وفي رصيده 450 هدفاً بمتوسط تسجيل بلغ 1,02 هدف في كل مباراة، بينما معدل تسجيل مبابي حالياً هو 1,17 هدف في كل مباراة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي قائد يعمل بصمت ويجتهد كثيراً، لا يتحدث كثيراً إلى زملائه داخل غرفة الملابس والجميع يحترمه رغم قلة كلامه، الكثير من الشبان يلحقون به أينما ذهب للتعلم منه وخصوصاً خلال التدريبات على أرض الملعب، وعندما يتحدث يسمعه الجميع، مع العلم أنه الأقل تأثيراً في الخطابات التحفيزية قبل المباريات، ولكنه يبقى من أهم عناصر النادي الملكي حالياً.

يُذكر أن المهاجم الفرنسي يتصدر قائمة الهدافين في الليغا هذا الموسم برصيد خمسة أهداف مع صناعته لهدف، في وقت سجل هدفين أيضاً في دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن المهاجم الفرنسي ساهم في تسجيل ثمانية أهداف للنادي الملكي حتى الآن (تسجيل وصناعة)، ويُعد مبابي اللاعب الأبرز في تشكيلة المدرب الإسباني الجديد، تشابي ألونسو، وأشارت صحيفة ماركا إلى أن المدرب يبني الفريق حول مهاجمه الهداف.