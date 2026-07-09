- قطر تقترب من تنظيم كأس العالم للأندية 2025 بعد نجاحها في تنظيم كأس العالم 2022، مع زيادة عدد الفرق إلى 32 ورفع الجوائز المالية، مما يجعلها وجهة مفضلة للاتحادات الدولية. - صحيفة آس تؤكد أن قطر هي الخيار الأول لتنظيم البطولة، رغم اهتمام المكسيك، وذلك بفضل تجربتها الناجحة في تنظيم البطولات الكبرى، مع إمكانية إقامة البطولة في الشتاء لتفادي مشاكل الحرارة. - النقاشات مستمرة حول جدول البطولة وتوزيع الفرق، مع مشاركة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تعتبر الإيرادات من البطولة أساسية لاستمرار كرة القدم الأوروبية.

أصبحت دولة قطر الأقرب لتنظيم مسابقة كأس العالم للأندية في نسختها الثانية، إثر التعديلات التي أدخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على المسابقة، بعدما رفع عدد الأندية في نسخة 2025، بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات، وذلك مع رفع قيمة الجوائز المالية في الآن نفسه. وقد أصبحت قطر وجهة الاتحادات الدولية من أجل تنظيم أقوى البطولات بعد نجاحاتها في تنظيم كبرى البطولات.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية، الخميس، أن تجربة قطر في تنظيم كأس العالم عام 2022، تُشجع الاتحاد الدولي على تنظيم المسابقة في نهاية السنة، لتفادي مشاكل ارتفاع الحرارة، مع رفع عدد الأندية المشاركة إلى 48 فريقاً، كما أعربت المكسيك عن رغبتها في تنظيم النسخة الثانية، بعدما نجحت في تنظيم كأس العالم 2026، بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا، ذلك أن الحضور الجماهيري الكبير في المباريات التي أقيمت في المكسيك يجعل فرص إنجاح مونديال الأندية كبيرة. ورغم ذلك، فإن الصحيفة الإسبانية أكدت أن قطر هي الخيار الأول لتنظيم المسابقة، وذلك لاستعادة نجاحات مونديال المنتخبات الذي كان تجربة تاريخية.

وأضافت الصحيفة أنه في إطار المشاورات الجارية بين الأندية، والفيفا بوصفه الجهة الرئيسية المنظمة لكأس العالم للأندية، لا تزال عدة أسئلة عالقة، وأهمها يتعلق بجدول البطولة، وتنظيم البطولة في قطر في النسخة الثانية ستتيح إقامة كأس العالم للأندية وفق جدول زمني مشابه لكأس العالم 2022، أي خلال فصل الشتاء. وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة لرئاسة ريال مدريد، أشار فلورنتينو بيريز، أحد أبرز الداعمين للبطولة إلى جانب رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، إلى إمكانية إيجاد موعد جديد، ولم يُستبعد خيار إقامة البطولة في الشتاء.

وسيفرض ذلك إعادة النظر في الموسم بأكمله، لكن تأثيره سيكون أقل من تأثير المباريات الدولية، وسيقتصر على إعادة جدولة المواعيد دون تعطيل المنافسات. وفي الواقع، يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنشاط في هذه المناقشات، إذ يعتبر الإيرادات التي تأتي من هذه البطولة أساسية لاستمرار كرة القدم الأوروبية للأندية. وقد حصد تشلسي 120 مليون يورو لفوزه باللقب العام الماضي، وهو مثال واضح على أهمية المسابقة، بينما ضُمنت 100 مليون يورو للأندية التي وصلت إلى نصف النهائي.

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أما البند الآخر على جدول الأعمال، فيتعلق بتوزيع الفرق وزيادة عدد المشاركين من 32 إلى 48 فريقاً. وسيتم توسيع نطاق إمكانية مشاركة أكثر من فريقين من كل دولة، وسيتم تعديل آلية توزيع المقاعد. أما القضية الأكثر تعقيداً، والتي عادت للظهور مجدداً، فهي إمكانية إقامة البطولة كل عامين، ويبدو هذا الأمر مستبعداً حالياً، لكنه لم يُستبعد تماماً في المستقبل وفقاً لما أشارت إليه الصحيفة.