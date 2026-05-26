صحيفة إسبانية تكشف خطورة إصابة ميسي ومدة غيابه عن الملاعب

- خضع ليونيل ميسي لفحوصات طبية عاجلة بعد إصابته في مباراة ضد فيلادلفيا يونيون، وتبين عدم وجود تمزق في أوتار الركبة، بل التهابات تتطلب علاجاً لمدة 10 أيام. - الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني تنفس الصعداء بعد الاطلاع على تقرير الفحوصات، ووضع خطة تعافٍ محكمة لميسي تشمل تدريبات خاصة وراحة. - ميسي سجل 12 هدفاً وصنع 7 في 14 مباراة مع إنتر ميامي، ويركز حالياً على الحفاظ على لياقته للمشاركة في كأس العالم 2026.

تنفس الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين الصعداء، بعدما خضع قائد نادي إنتر ميامي الأميركي ليونيل ميسي (38 عاماً) لفحوصات طبية عاجلة، من أجل الوقوف على خطر الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة فريق فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأميركي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، أن ليونيل ميسي خضع لفحوصات طبية عاجلة ودقيقة، وتبين للجهاز الطبي لنادي إنتر ميامي عدم وجود تمزق في أوتار ركبة الأرجنتيني، واتضح أنها عبارة عن التهابات في أوتار ركبته اليسرى، وعليه الخضوع لفترة علاج تقدر بنحو 10 أيام، حتى يتعافى بشكل كامل، قبل عودته مرة أخرى إلى التدريبات بشكل طبيعي.

وأوضحت أن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، تنفس الصعداء، وبخاصة أن الجهاز الطبي لبطل مونديال 2022 تواصل بالفعل مع نظيره في نادي إنتر ميامي، من أجل رؤية تقرير الفحوصات التي قام بها ميسي عقب خروجه من المباراة أمام فيلادلفيا يونيون ضمن منافسات الدوري الأميركي.

وتابعت أن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين وضع خطة تعافٍ محكمة للنجم ليونيل ميسي، حيث سيخضع قائد نادي إنتر ميامي إلى تدريبات بدنية خاصة، حتى يتجنب أي مخاطر إضافية في الأيام القادمة، مع جعله ينال قسطاً من الراحة، وربما لن يشارك في المواجهتين الوديتين ضد هندوراس وأيسلندا قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ميسي استطاع تسجيل 12 هدفاً وصناعة سبعة أهداف خلال خوضه 14 مباراة مع ناديه إنتر ميامي في منافسات الدوري الأميركي، لكن النجم المخضرم يريد في الفترة الحالية الحفاظ على لياقته البدنية، حتى يصل إلى ذروة العطاء أثناء مشاركته السادسة في بطولات كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.