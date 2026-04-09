صحيفة إسبانية تعدد "أخطاء" ارتكبها حكم برشلونة وأتلتيكو مدريد

هاجمت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية حكم مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الروماني، إشتفان كوفاتش، وذلك بعد ارتكابه أخطاء تحكيمية فادحة في المواجهة، مساء أمس الأربعاء، أثرت على النتيجة النهائية للمباراة.

ونشرت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس، تقريراً خاصاً حددت فيه الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها كوفاتش، وعلى رأسها لقطة المطالبة بركلة جزاء، عندما لعب حارس مرمى أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني خوان موسو الكرة إلى زميله داخل منطقة الجزاء، فلمسها المدافع الإسباني مارك بوبيل بيده، ليُطالب لاعبو النادي الكتالوني وجمهوره بركلة جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب أي خطأ وطلب متابعة اللعب بشكل طبيعي، ولم يرجع إلى تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة.

كما وتداولت الصحيفة الإسبانية لقطة طرد مدافع نادي برشلونة، الإسباني باو كوبارسي، قبل نهاية الشوط الأول بالبطاقة الحمراء المباشرة إثر انفراد مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني جوليانو سيميوني، وتعرّضه لعرقلة من أخر مدافعي النادي الكتالوني، حيثُ أشارت الصحيفة إلى أنه كان يستوجب رفع بطاقة صفراء فقط وليس بطاقة حمراء مباشرة، لأن الكرة لم تكن في متناول لاعب "الروخيبلانكوس".

وتساءلت الصحيفة الإسبانية إن كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيُعاقب الحكم كوفاتش، بعد الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، والتي أثرت على النتيجة النهائية للمواجهة بفوز أتلتيكو بهدفين نظيفين، مشيرة إلى احتمال كبير بأن يتحرك الاتحاد الأوروبي ويحرم الحكم الروماني من قيادة مباريات في ما تبقى من البطولات الأوروبية.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن الحكم كوفاتش هو حكم دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومن بين الحكام الذين سيُديرون مباريات في بطولة كأس العالم 2026، ويجب عليه ألا يرتكب مثل هذه الأخطاء التحكيمية الكارثية والمؤثرة على النتائج النهائية لمباريات كبيرة في دوري أبطال أوروبا.