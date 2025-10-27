صحف مدريد تتغنى بـ"سداد الدين" والكتالونية تبكي "الظروف الصعبة"

- أكدت وسائل الإعلام الإسبانية تفوق ريال مدريد على برشلونة في "الكلاسيكو" الأخير، حيث فاز بنتيجة (2-1) بفضل أهداف مبابي وبيلنغهام، مما عزز صدارته للدوري الإسباني بفارق خمس نقاط عن برشلونة. - أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد أظهر أداءً قوياً ومنظماً، بينما عانى برشلونة من غيابات عديدة أثرت على توازنه، رغم محاولات الصمود عبر هدف فيرمين. - سلطت الصحف الضوء على تألق حارس برشلونة شتشيسني الذي أنقذ الفريق من خسارة أكبر، مع توتر في النهاية وطرد بيدري، مما زاد الضغط على برشلونة في سباق المنافسة.

أجمع الإعلام الإسباني على أحقية تفوّق ريال مدريد على برشلونة، بعدما ثبّت النادي الملكي قوّته في "الكلاسيكو" الأخير وترك غريمه الكتالوني في دائرة الشكوك. وأبرز الصحافيون الإسبان الفوارق في الأداء والنتائج، وأكدوا أن ريال مدريد يواصل طريقه بثبات نحو القمة، بينما يبحث برشلونة عن إجابات تعيده إلى المنافسة بقوة.

وأشارت صحيفة آس، في تقرير لها بعنوان: "مدريد يلغي دَينه"، إلى تفوّق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو، بعد فوزه بنتيجة (2-1) بفضل شوط أول قوي سجّل خلاله مبابي الهدف الأول وأضاف بيلنغهام الثاني، بينما ردّ فيرمين لوبيز بهدف للبرسا. وأكد التقرير أنّ مبابي أصبح لاعباً حاسماً في مشروع الفريق الملكي، وأن الضغط المنظم منح ريال مدريد أفضلية واضحة مقابل استحواذ بلا خطورة من برشلونة. كما أبرز تألق حارس النادي الكتالوني، الذي تجنّب خسارة أكبر، وتوقف عند غضب فينيسيوس أثناء تغييره، إضافة إلى التوتر في النهاية وطرد بيدري، مع تأكيد جاهزية لاعبي تشابي ألونسو بدنياً وتكتيكياً.

وشدّدت صحيفة سبورت على أن ريال مدريد خرج فائزاً بالكلاسيكو في ملعب سانتياغو برنابيو بفارق هدف واحد، ليعزّز صدارته للدوري الإسباني برصيد يصل إلى 27 نقطة، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن برشلونة أقرب مطارديه. ورأت الصحيفة أن الهزيمة تزيد الضغط على الفريق الكتالوني في سباق المنافسة هذا الموسم.

وركّزت صحيفة موندو ديبورتيفو على أن برشلونة خاض "الكلاسيكو" وسط ظروف صعبة، بسبب غيابات عديدة وصلت إلى سبعة لاعبين، ما أثّر على التوازن والجاهزية البدنية. ورغم محاولة الفريق الكتالوني الصمود والتعويض عبر هدف فيرمين في الدقيقة الـ38، إلا أن ريال مدريد كان أكثر فاعلية وحسم المواجهة (2-1) بعد أن سجّل مبابي وبيلنغهام. وأشارت الصحيفة إلى أنّ البولندي المخضرم فويتشيك شتشيسني تجنّب أهدافاً أكثر في الشوط الثاني، فيما بدا دفاع برشلونة بطيئاً ومتأثراً بالإرهاق، إضافة إلى طرد بيدري في الدقائق الأخيرة. وخَلص التقرير إلى أنّ برشلونة تراجع إلى المركز الثاني بفارق خمس نقاط، ما يرفع منسوب القلق لدى جماهيره.

وأبرزت صحيفة ماركا أنّ ريال مدريد قدّم أداءً أفضل من برشلونة في "الكلاسيكو"، وفاز بنتيجة (2-1)، ليحوّل مجرى المواجهة بفضل تألق الثلاثي مبابي وبيلنغهام وفينيسيوس، وأشارت إلى أنّ الفريق الملكي خلق فرصاً عديدة، وألغى الحكم بعض الأهداف بعد مراجعة الفيديو، بينما أنقذ شتشيسني برشلونة من خسارة أثقل. ورأت الصحيفة أنّ برشلونة صمد بفضل فيرمين وبيدري ودي يونغ، رغم قلّة الحلول الهجومية وظهور لامين يامال بشكل محتشم. وتحدّثت عن لحظات توتّر كبيرة في النهاية مع طرد بيدري وتبادل الاحتجاجات، مؤكدة أن مدريد استعاد الثقة وردّ اعتباره بعد معاناة الموسم الماضي.

ويبدو أنّ الإعلام الإسباني أعاد رسم ملامح الصراع بين القطبين، من خلال تأكيده أنّ ريال مدريد أحق بالتفوق في هذه المرحلة، بينما يبقى برشلونة مطالباً بردّ قوي يعيد له شخصية البطل قبل أن يبتعد السباق أكثر في الجولات المقبلة، بما أن "الملكي" اكتسب ثقة للمواصلة على درب التتويج بلقب "الليغا".