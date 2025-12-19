صحف العالم تتفاعل مع تتويج المغرب بلقب كأس العرب 2025

- توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب بعد فوزه على الأردن 3-2 في مباراة مثيرة، حيث أشادت الصحف العالمية بأداء "أسود الأطلس" والهدف الرائع لأسامة طنان. - احتفلت الجماهير المغربية بشكل كبير رغم اعتماد المنتخب على تشكيلة بديلة، ويستعد المنتخب للمشاركة في كأس أفريقيا كأحد المرشحين للفوز. - تناولت الصحف الدولية تتويج المغرب وأشادت بتشكيلة المدرب طارق السكتيوي، وأبرزت الأداء القوي للمنتخب الأردني والهدف المرشح لجائزة بوشكاش.

تفاعلت صحف العالم مع تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه بعد بطولة 2012، وذلك بعد انتصاره الصعب على نظيره الأردني (3-2)، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على استاد لوسيل المونديالي، في العاصمة القطرية الدوحة، وسلّطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على الإثارة الكبيرة التي شهدها النهائي، واصفة أداء "أسود الأطلس" بالملحمي، بينما قدّم "النشامى" منافسة قوية جعلت النتيجة النهائية متقاربة للغاية.

وألقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على تتويج المغرب بكأس العرب في الوقت الإضافي على حساب الأردن، الذي صنع التاريخ، مشيرة إلى أن المنتخب المغربي حقق اللقب للمرة الثانية بعد لقبه الأول في السعودية، وأشادت الصحيفة بأداء المنتخب المغربي، الذي فاز في خمس مباريات وتعادل في واحدة خلال البطولة، ووصفت الهدف العالمي الذي سجله أسامة طنان في الدقيقة الرابعة أنه أعاد إثارة الجماهير، إذ استغل تقدم الحارس الأردني وسدد الكرة من منتصف ملعبه إلى الشباك، كما أشارت إلى أن تشكيلة أسود الأطلس ستبدأ مشاركتها في كأس أفريقيا يوم السبت المقبل باعتبار المغرب المنتخب المنظم والأوفر حظاً للفوز باللقب، وسيواجه جزر القمر في المباراة الافتتاحية في الرباط.

وعرجت صحيفة ماركا على أجواء الاحتفالات التي عمت شوارع المغرب عقب فوز منتخب بلاده بلقب كأس العرب، مشيرة إلى أن الجماهير عاشت ليلة استثنائية واحتفلت بالنصر على الأردن بأجواء هستيرية، وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المنتخب المغربي تمكن من حصد اللقب رغم الاعتماد على تشكيلة بديلة، بعد أن سبق له الفوز بكأس العالم تحت 20 عاماً على الأرجنتين، ويستعد الآن للظهور الأول في كأس أفريقيا بصفته مستضيف البطولة، ويعتبر من أبرز المرشحين للفوز، رغم أنه تاريخياً فاز باللقب مرة واحدة فقط.

ومن البرتغال، تفاعلت صحيفة أبولا مع تتويج "أسود الأطلس" باللقب وخلافة المنتخب الجزائري الذي حصد لقب النسخة الماضية، بعد تجاوزه منتخب الأردن في النهائي بالفوز (3-2)، بعد شوطين إضافيين مثيرين، وأشادت الصحيفة بالنهائي العربي وبنجاح تشكيلة المدرب المغربي طارق السكتيوي، الذي حمل قميص نادي بورتو بين عامي 2006 و2009، في قيادة منتخب بلاده لتحقيق الفوز عقب مباراة حافلة بالمتعة والإثارة، مؤكدة أن المغرب أضاف لقباً جديداً إلى سجله الدولي وواصل تألقه على الساحة العربية والعالمية.

وتناول موقع أر إم سي سبورت الفرنسي تتويج المغرب بلقب كأس العرب بعد فوزه على الأردن في الوقت الإضافي من النهائي المثير، مؤكداً أن هذا الانتصار يعكس التطور الكبير الذي أحرزه "أسود الأطلس" على المستوى الدولي خلال السنوات الماضية. بينما كتب موقع فوت ميركاتو أن المنتخب المغربي توج بكأس العرب، وكان عبد الرزاق حمد الله نجم المباراة، مقدماً أداءً استثنائياً، ومعرباً عن أن النهائي كان من أفضل مباريات نسخة 2025، بعد أن قدّم المنتخبان عرضاً رائعاً شهدته الجماهير في استاد لوسيل.

أما صحيفة ليكيب الفرنسية، فكتبت في تقرير لها أن منتخب المغرب، بعد مباراة مليئة بالتقلبات والإثارة، توج بلقب كأس العرب على حساب الأردن بنتيجة بعد الوقت الإضافي، ليكون هذا اللقب الثاني في تاريخ أسود الأطلس، وأشارت الصحيفة إلى أن الانتظار كان طويلاً، ولكن المغرب أضاف إنجازاً جديداً إلى سجله بعد الفوز بالنسخة الأولى عام 2012، كما عرّجت على صمود المنتخب الأردني الذي قدّم مباراة صعبة، وجعل المنافس يكافح لحسم اللقاء حتى الدقيقة 100 بهدف حمد الله القاتل.

وفي المقابل، تناولت صحف الأرجنتين خسارة الأردن، منافس منتخب التانغو في نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام القادم، إلى جانب الجزائر والنمسا، وكتب موقع قناة تي واي سبورت أن المغرب فاز على الأردن في مباراة رائعة، مؤكداً أن الهدف الرائع الذي سجله أسامة طنان سيكون مرشحاً لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، بينما شهد النهائي جدلاً بعد إلغاء هدف لتشكيلة الأردن في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بسبب لمسة يد على مهند أبو طه.

وعلقت صحيفة أوليه على حضور رئيس الاتحاد الأرجنتيني تشيكي تابيا في استاد لوسيل، مؤكدة أن فوز المغرب على الأردن في النهائي جعله بطلاً لكأس العرب الذي تنظمه "فيفا" للمرة الثانية في تاريخه، في حين سيكون الأردن منافس المنتخب الأرجنتيني في مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026. كما ذكرت صحيفة كلارين أن الأردن اقترب من صنع التاريخ في كأس العرب، مقدماً صورة مميزة قبل أول مشاركة له في المونديال، وأثبت أن مشواره في البطولة لم يكن مصادفة، وأن فريق المدرب المغربي جمال سلامي سيكون خصماً صعباً لرفاق ليونيل ميسي، إلا أن المغرب حسم اللقب بفضل ثلاثة أهداف، بينها هدف رائع مرشح لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

وأبرزت صحيفة "يو أو إل" البرازيلية تتويج المنتخب المغربي بكأس العرب إثر الفوز على الأردن، مشيرة إلى أن "أسود الأطلس" سيطروا على البطولة رغم غياب نجومهم الذين سيشاركون في كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري و18 يناير/كانون الثاني القادم، وذكرت الصحيفة أن رفاق محمد حريمات أنهوا البطولة بوصفهم أفضل دفاع، ورغم مواجهة هجوم الأردن القوي طوال المباراة، ظهر المهاجم عبد الرزاق حمد الله بطلاً للقاء، حاسماً النتيجة لصالح منتخب بلاده ومثبتاً جدارته على الساحة العربية والدولية.