صحف الجزائر تنتقد "الخضر" وتهاجم التحكيم بعد وداع كأس أمم أفريقيا

- أقرت الصحف الجزائرية بأفضلية منتخب نيجيريا في مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، لكنها انتقدت التحكيم بشدة، معتبرة قرارات الحكم مؤثرة في نتيجة اللقاء. - سلطت الصحف الضوء على نقاط الضعف في المنتخب الجزائري، مشيدة بعزيمة اللاعبين رغم الخسارة، وانتقدت أداء المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، واصفة أداء الفريق في الشوط الأول بالكارثي. - ودع منتخب الجزائر البطولة بعد خسارته 0-2 أمام نيجيريا، رغم فوزه السابق على الكونغو الديمقراطية، بينما واصل منتخب نيجيريا تألقه بفوز عريض على موزامبيق.

أقرت الصحف الجزائرية بأفضلية منتخب نيجيريا، لكنها أجمعت في الوقت ذاته على انتقاد التحكيم، وذلك في تعليقها على خروج منتخب بلادها من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، عقب الخسارة أمام نيجيريا بهدفين من دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وكتبت صحيفة "الوطن" عنواناً بارزاً على غلافها: (انتهى مشوار الخضر)، مرفقاً بصورة للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين وهو يراوغ الدفاع الجزائري. وأضافت الصحيفة أن المنتخب الجزائري عانى كثيراً في صناعة الفرص، في وقت فرض فيه منتخب نيجيريا أفضليته من حيث الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب.

من جانبها، عنونت صحيفة "لو كورييه دالجيري" بـ(خط النهاية)، مسلطة الضوء على نقاط الضعف التي ظهرت في صفوف المنتخب الجزائري، مع تركيز واضح على قرارات الحكم السنغالي عيسى سي، والتي اعتبرتها مؤثرة في نتيجة اللقاء.

أما صحيفة "ليكسبريسيون دي زد"، فوصفت خروج المنتخب الجزائري من البطولة بـ(الإقصاء المرير)، مشيدة في الوقت نفسه بعزيمة اللاعبين وروحهم القتالية، لكنها رأت أن التحكيم كان سبباً رئيسياً في الخسارة أمام نيجيريا.

بدوره، انتقد موقع "دي زد فوت" المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، معتبراً أن الفريق قدم أداءً (كارثياً) في الشوط الأول أمام نيجيريا، وأن مستواه العام في المباراة جاء متواضعاً ولم يرقَ إلى طموحات الجماهير الجزائرية.

وكان منتخب الجزائر قد ودع كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، بعد خسارته أمام نظيره النيجيري 0-2، على ملعب مراكش، السبت الماضي، رغم أنه دخل المواجهة بعد فوز قاتل على الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، بهدف من دون رد، في المقابل، وصل منتخب نيجيريا إلى الدور ذاته، إثر فوز عريض على منتخب موزامبيق بنتيجة 4-0.

وعادل منتخب نيجيريا عدد الانتصارات التاريخية للجزائر، بعد أن حقق فوزه العاشر على كتيبة "الخضر"، التي انتصرت في 10 مناسبات أيضاً، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وفي آخر خمس مواجهات جمعتهما في كل المنافسات، فاز المنتخب الجزائري في مباراة، فيما انتصر المنتخب النيجيري في ثلاث، وتعادلا في لقاء وحيد.