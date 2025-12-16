- تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025 بعد فوزه على السعودية، مما يعكس مستوياته الاستثنائية على الساحة الدولية، ويضيف بُعدًا إضافيًا لانتصاره على الفريق الذي هزم الأرجنتين في مونديال 2022. - أشادت الصحافة الأرجنتينية بإنجاز الأردن، مشيرة إلى أن "النشامى" سيكونون منافسًا قويًا للأرجنتين في كأس العالم 2026، حيث لفتوا الأنظار بمستواهم المنظم ونتائجهم اللافتة. - موقع تي واي سي الأرجنتيني حذر من قوة الأردن بعد تأهله التاريخي لنهائي كأس العرب، مؤكدًا على حضوره القوي وتطوره اللافت في الساحة القارية.

سلّطت الصحافة الأرجنتينية الضوء على إنجاز منتخب الأردن الذي تأهل إلى نهائي كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي، ليواصل "النشامى" مستوياتهم الاستثنائية على الساحة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية في عنوانها: "الأردن يبلغ نهائي كأس العرب، بعد فوزه على (جلّاد) الأرجنتين في مونديال قطر 2022"، في إشارة إلى المنتخب السعودي. ويُعدّ "الأخضر" الفريق الوحيد الذي نجح في هزيمة منتخب الأرجنتين؛ بطل العالم، خلال مونديال قطر 2022، ما منح الانتصار الأردني أبعاداً إضافية، بحسب التقرير ذاته. ويُذكر أن الأردن سيكون أحد منافسي منتخب "التانغو" في كأس العالم 2026. ومنذ القرعة التي أوقعته في المجموعة إلى جانب "ألبيسيليستي"، بدأ "النشامى"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية في تقريرها، بلفت الأنظار، بفضل مستواه المنظّم ونتائجه اللافتة.

ومن جهته، كتب موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية: "سكالوني يدوّن الملاحظات: الأردن يفاجئ الجميع ويبلغ نهائي كأس العرب فاحذروه"، وبيّن التقرير أن منتخب الأردن واصل حملته اللافتة، وحقّق مفاجأةً جديدةً بتأهله إلى نهائي كأس العرب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب السعودي، ليؤكد حضوره القوي على الساحة القارية. أما موقع إيلدستيب الأرجنتيني فكتب في عنوانه: "الأردن يبلغ نهائي كأس العرب بعد إسقاطه مُعذّب الأرجنتين في مونديال قطر"، مبيّناً أن المنتخب الأردني، الذي سيكون منافس "الألبيسيليستي" في دور المجموعات بمونديال 2026، واصل حملته المميّزة، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى، مؤكداً تطوره اللافت.