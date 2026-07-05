صحف الأرجنتين تحذر سكالوني قبل مباراة مصر: الرأس الأخضر كشفت عيوبنا

- وسائل الإعلام الأرجنتينية دقت ناقوس الخطر قبل مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيرة إلى ضرورة الحذر بعد الانتصار الصعب على الرأس الأخضر. - صحيفة "لا ناسيون" أكدت أن منتخب الرأس الأخضر كشف عيوب الأرجنتين، مما يجعل منتخب مصر مرشحاً قوياً في المواجهة القادمة. - صحيفة "أوليه" أشارت إلى ضعف أداء الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، محذرة من استسهال مواجهة مصر بسبب الإرهاق الذي يعاني منه الفريق وظهور ميسي مرهقاً.

سارعت وسائل الإعلام في الأرجنتين إلى دق ناقوس الخطر، قبل المواجهة المرتقبة بين كتيبة المدرب ليونيل سكالوني ضد منتخب مصر، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

واعتبرت وسائل الإعلام الأرجنتينية، أمس السبت، أن الانتصار الصعب على الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يُعد إنذاراً مباشراً لرفاق القائد ليونيل ميسي، الذين تنتظرهم مواجهة صعبة للغاية ضد مصر في دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، وإن أرادوا المُضيّ قدماً في رحلة الدفاع عن اللقب، الذي حسموه في مونديال قطر 2022، فعليهم أخذ الحيطة والحذر.

وأشارت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إلى أن ما فعله منتخب الرأس الأخضر أمام رفاق ليونيل ميسي، جعل الكثير من الجماهير تشعر بالقلق، لأن الفريق الأفريقي استطاع كشف عيوب كتيبة المدرب ليونيل سكالوني، الأمر الذي يعني أن الجهاز الفني بمنتخب مصر سيعمل على دراسة ما حصل، ويدخل اللقاء القادم وهو مرشح للوقف نداً قوياً.

كرة عالمية الأرجنتين تنجو من فخ الرأس الأخضر وتضرب موعداً مع مصر في ثمن النهائي

أما صحيفة "أوليه"، فأكدت أن منتخب الأرجنتين كان ضعيفاً في المواجهة أمام الرأس الأخضر، بسبب تراجع أداء خط الوسط بشكل كبير، والذهاب إلى الأشواط الإضافية استنزف طاقة رفاق ميسي، والجانب المشرق الوحيد في اللقاء كان الانتصار ومواصلة الرحلة في المسابقة الدولية، لكن هناك مباراة صعبة تنتظر بطل العالم، وهو المنتخب المصري، الذي يقدم الأداء القوي بدوره.

وحذرت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، من خطورة استسهال مواجهة دور الـ16، لأن المنتخب المصري يعرف كيف سيستغل الحالة البدنية الصعبة لكتيبة المدرب سكالوني، التي عانت من الإرهاق والتعب، بالإضافة إلى أن ليونيل ميسي ظهر مرهقاً في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة أمام الرأس الأخضر، وهناك مخاوف من مسألة إكمال اللقاء القادم ضد "الفراعنة".