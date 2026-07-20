- احتفلت الصحف الإسبانية بفوز منتخب إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية بعد تغلبه على الأرجنتين بهدف فيران توريس في الوقت الإضافي، ووصفت صحيفة ماركا المباراة بأنها لحظة مجد لإسبانيا. - وصفت صحيفة آس المباراة بأنها نهائي مثير، حيث سيطر المنتخب الإسباني رغم النقص العددي للأرجنتين بعد طرد إنزو فرنانديز، مما منح إسبانيا نجمتها الثانية. - أشادت الصحف الأرجنتينية بروح منتخب التانغو رغم الخسارة، مؤكدة أن الأرجنتين بذلت قصارى جهدها وخسرت ببسالة أمام فريق إسباني مميز.

احتفلت صحف إسبانيا بفوز منتخب بلادها بلقب كأس العالم للمرة الثانية، بعد الانتصار في نسخة 2026 على ملعب نيويورك-نيوجيرسي الأحد أمام الأرجنتين بهدفٍ من دون مقابل في الوقت الإضافي بفضل فيران توريس، بينما سادت حالة من الرضا في وسائل الإعلام الأرجنتينية مع الاعتراف بتفوق فريق المدرب لويس دي لا فوينتي على نظيره ليونيل سكالوني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية بعد المواجهة في عنوانٍ احتفالي: "ملوك التاريخ! هدفٌ من فيران توريس في الوقت الإضافي يُضيف النجمة الثانية إلى قميص إسبانيا بعد مباراةٍ نسي فيها المنتخب الأرجنتيني كيف يلعب، وفضّل اللعب على أرضٍ موحلة"، مضيفة: "بينما تغمرنا الدموع وتفيض مشاعرنا، خاصةً على من رحلوا عنا (وهم كثر)، فقد حان الوقت لنعلن أن إسبانيا حققت أعظم انتصار لها على الإطلاق على فريق ميسي. لينضمّ فيران توريس، صاحب الهدف التاريخي، إلى قائمة الأبطال".

من جانبها، احتفت صحيفة آس بالفوز، وقالت: "نهائي كأس العالم... ويا له من نهائي! مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي، وتركت قلوبنا تخفق بشدة عندما سجل فيران توريس في الدقيقة 106 هدفاً أعادنا إلى المجد. كان رائعاً، وكان مستحقاً، فازت إسبانيا بكأس العالم للمرة الثانية بعد تغلبها على الأرجنتين في نهائي كان حكراً على فريق واحد. تألق المنتخب الإسباني (لا روخا) وسيطر على مجريات المباراة، ولعب بينما واجه خصمه نقصاً عددياً منذ الدقيقة 93 بعد طرد إنزو فرنانديز، الذي كان قد حصل على بطاقة صفراء، بشكل صحيح بسبب تدخله العنيف على كوبارسي. وأخيراً، حصلنا على نجمتنا الثانية".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز النقاط التي أشادت بها الصحافة الإسبانية في أداء منتخبها؟ كيف وصفت الصحافة الأرجنتينية صمود فريقها رغم الخسارة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

أما صحيفة موندو ديبورتيفو فقالت: "إسبانيا، بطلة العالم! هدفٌ تاريخي من فيران توريس في بداية الشوط الإضافي الثاني يمنح "لا روخا" نجمتها الثانية، مباراة رائعة من فريق دي لا فوينتي، الذي تفوق بشكل ملحوظ على الأرجنتين، التي كان أفضل لاعبيها ديبو مارتينيز".

وأشادت صحيفة أوليه الأرجنتينية بما قدّمه منتخب التانغو رغم الخسارة، منوهة بالروح، حين عنونت: "بذلت الأرجنتين قصارى جهدها وخسرت ببسالة: إسبانيا تفوز بجدارة بكأس العالم 2026"، وتابعت الصحيفة في خبرها عن المواجهة: "لم يتمكن المنتخب الوطني، الذي لعب الوقت الإضافي كاملاً بلاعب منقوص، من التغلب على خصم مميز، وخسر 1-0 بفضل فريق أسطوري. صفقوا بحرارة. اشعروا بنفس المشاعر لأن أفضل منتخب وطني في التاريخ بلغ آفاقًا لم يتخيلها أحد. اشعروا بنفس الترابط مع فريق جعل من الصمود سلاحه الرئيسي، فريق بنى نصراً تاريخياً بكرة القدم والروح القتالية".

وأضافت: "ها هو ميسي يبكي ويعانق الجميع. ها هو كل فرد من أولئك الذين جعلوا من حقبة سكالوني مثالاً للروح الجماعية والالتزام بالقميص، وإرثاً سيترك بصمة لا تُمحى. لم يستطع المنتخب الوطني الدفاع عن لقبه أمام إسبانيا التي لعبت بشكل أفضل، وسيطرت عليه، وهاجمت من جميع الجهات، وأصبحت في النهاية بطلة مستحقة. وحتى الكرة الأخيرة لم تكن في مصلحتهم، حين سدد سيميوني الكرة فوق العارضة عندما بدا الإنجاز في متناول اليد مرة أخرى".

وكتبت شبكة "تي واي سي" بعد اللقاء: "قاتلت الأرجنتين حتى النهاية، لكن إسبانيا توّجت بطلةً لكأس العالم 2026. واجه منتخب الأرجنتين صعوبةً بالغةً أمام منتخب إسبانيا، الذي فاز بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي، ليحرز لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، لم يقدم المنتخب الأرجنتيني أداءً جيداً؛ فقد قاتل حتى النهاية لكنه لم يوفق في الفوز".

بدورها، عنونت صحيفة لا ناسيون واسعة الانتشار في البلاد: "قاومت الأرجنتين بكل قوتها، لكن إسبانيا حسمت اللقب في الوقت الإضافي، متوجةً إياها بطلةً للعالم. تأثر أداء الفريق بطرد إنزو فرنانديز، مما أثر سلباً على أدائهم، وفشلوا في تكرار فوزهم باللقب في قطر، ويحتفل الأوروبيون حالياً في نيوجيرسي".