صحافيون: مونديال الناشئين في قطر فرصة لاكتشاف نجوم المستقبل

- بطولة مونديال الناشئين 2025 في قطر تُعتبر منجماً للمواهب، حيث يحرص الكشافون من أندية كبرى في إنكلترا وألمانيا وهولندا على اكتشاف نجوم المستقبل، مع توقعات بفرص كبيرة لمنتخبات آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية. - البطولة تُعد مرجعاً للمواهب ومحطة للاعبين الذين تصدروا المشهد الكروي، حيث أشار الخبراء إلى المستوى الفني الجيد للبطولة وتوقعوا نسقاً تصاعدياً في الجولات القادمة. - مونديال قطر للناشئين، بمشاركة 48 منتخباً، يُعتبر فرصة لبروز المواهب منذ النسخة الأولى عام 1985، ويجذب اهتمام كشافي الأندية الكبيرة.

أدلى عدد من الصحافيين الرياضيين، برأيهم لكاميرا "العربي الجديد"، حول إمكانية أن تقدم بطولة مونديال الناشئين 2025، المقامة حالياً في قطر نجوماً للمستقبل، يتصدرون المشهد في الدوريات العالمية. وأكد زياد عطية، الصحافي في قناة الشرق بلومبرغ، أن الكشافين حاضرون بقوة في هذه البطولة، لأندية من إنكلترا وألمانيا وهولندا، مما يدل على حرص كبير من الفرق الكبرى، لما تمثله هذه البطولة من منجم للمواهب، خصوصاً على مستوى منتخبات أفريقيا وأميركا الجنوبية، وربما سيتم الخروج عن المألوف في هذه النسخة، وتكون هناك حظوظ كبيرة لمنتخبات آسيا، وعلى رأسها اليابان وكوريا الجنوبية، مبيناً أن التركيز سيكون أكبر في الأدوار المتقدمة.

من جانبه، بيّن فؤاد إسماعيل، الصحافي في إذاعة أوريكس، أن البطولة كانت دائماً مرجعاً للعديد من المواهب، ومحطة للاعبين، تصدروا المشهد الكروي في السنوات الأخيرة. وأردف: "مونديال قطر للناشئين كان جيداً على المستوى الفني حتى الأن، بحسب ما أكده أهل الاختصاص، وأتوقع أن النسق سيكون تصاعدياً مع باقي الجولات".

أما محمود نصيري، الصحافي في جريدة الشرق القطرية، فقد شدد على أن هذه المسابقات دائماً ما تكون فرصة لبروز العديد من المواهب منذ النسخة الأولى عام 1985، مبيناً أن مونديال قطر للناشئين، والذي يمثل نسخة استثنائية بمشاركة 48 منتخباً، كان محط كشافي الأندية الكبيرة. وتستضيف قطر حالياً، بطولة كأس العالم للناشئين، تحت 17 عاماً، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.