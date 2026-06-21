- أثار معلق أرجنتيني جدلاً بوصفه مباراة فرنسا والسنغال بـ"المواجهة بين منتخبين أفريقيين"، مما اعتُبر عنصرياً وأدى إلى استياء في فرنسا، بينما أُقيل معلق تركي لخلطه بين منتخبي إيران ونيوزيلندا. - قرر لاعبو كوريا الجنوبية مقاطعة الصحافة المحلية بعد سخرية من قائد المنتخب هيونغ مين سون، واستجاب الفيفا لطلب مدرب إنجلترا توماس توخيل بتغيير مواقع المصورين خلال النشيد الوطني. - شهدت مباراة أوزبكستان وكولومبيا موقفاً طريفاً عندما اصطدم اللاعب عبد القادر خوسانوف بمصور، مما أضاف لمسة من الطرافة وتفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تورط عدد من الصحافيين في أزمات خلال كأس العالم 2026، بسبب بعض الأخطاء والمواقف التي تسببت لهم بالإحراج والمشاكل، بعدما أثار معلِّق أرجنتيني جدلاً واسعاً، إثر وصفه المباراة التي جمعت فرنسا بالسنغال، بـ"المواجهة بين منتخبين أفريقيين" في وقت اعتُبرت فيه عباراته عنصرية، وتعكس التنافس المشتعل بين الفرنسيين والأرجنتينيين منذ نهائي كأس العالم 2022. وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً، خصوصاً في فرنسا بسبب ما صدر من المعلق، وفق ما نقله موقع أر.تي.إل البلجيكي.

وأكد موقع أر.أم.سي الفرنسي، أن المعلق في القناة التركية تي.أر.تي، مراد أكرم تشيمن خلط مدة أربع دقائق تقريبًا، بين منتخب إيران ونيوزيلندا، وقد أُقيل من منصبه بعدما أثار غضب المشاهدين. فبعد انطلاق المباراة، وصف الصحافي هجمات إيران (التي كانت ترتدي الزي الأبيض) وكأنها لمصلحة نيوزيلندا (التي كانت ترتدي الأسود)، ونسب فرص التسجيل لنيوزيلندا إلى الإيرانيين. كذلك أخطأ في أسماء اللاعبين قبل أن يدرك خطأه عندما ظهر مهدي طارمي، نجم المنتخب الإيراني، على الشاشة. وبعد ساعات قليلة من هذا الخطأ الفادح، الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت القناة في بيانٍ رسمي إقالته من فريق التعليق. وجاء في البيان: "إن الخطأ الذي وقع خلال التعليق على مباراة إيران ونيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم 2026، غير مقبول وفقاً لمعايير البث. نعتذر لمشاهدينا والجمهور عن ذلك".

واتخذ لاعبو منتخب كوريا الجنوبية قراراً بمقاطعة الصحافة المحلية بسبب سخرية أحد الصحافيين من قائد المنتخب هيونغ مين سون، وذلك بعد تسريب تعليقات ساخرة أدلى بها صحافيون كوريون، تستهدفه، إذ بدأت فصول القصة حينما تُركت بعض الميكروفونات مفتوحة أمام المراسلين، فسُمعت تعليقات ساخرة من بعضهم حول نجم توتنهام السابق، ويتعلق الموضوع بإعفاء قائد المنتخب من الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا.

واستجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، لرغبة مدرب المنتخب الإنكليزي، الألماني، توماس توخيل في قصة أخرى، فبعد فوز إنكلترا على كرواتيا في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم (4-2)، اشتكى مدرب منتخب الأسود الثلاثة من مواقع المصورين في أثناء عزف النشيد الوطني، مطالبًا بتغييرها، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسي: "لم أتمكن من رؤية أي لاعب من فريقي في أثناء عزف النشيد. ​​لقد كانت لحظة مميزة للغاية، وكنت أقف أمام جدار من 50 مصورًا، على بُعد 50 سم فقط. لقد أفسد ذلك متعتي نوعًا ما". وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد استمع إلى شكاوى منتخب إنكلترا، وستُغيَّر مواقع المصورين في أثناء عزف النشيد الوطني في المباريات القادمة. لن يُطلب من أعضاء الجهاز الفني للفريق البقاء أمام خطوط التماس، وسيتمكنون من التحرك إلى يمين أو يسار المصورين، الذين سيتمركزون في مجموعات بالقرب من منتصف الملعب، للحصول على رؤية واضحة.

في الأثناء، شهدت مباراة أوزبكستان وكولومبيا في مكسيكو سيتي (1-3)، موقفاً طريفاً، فقد اصطدم عبد القادر خوسانوف وجهاً لوجه بمصور كان يصور على بعد مسافة قليلة من أرض الملعب. وكان مدافع مانشستر سيتي (1.86 متر، 84 كغم) يحاول تغطية انطلاقة لويس دياز، على الجناح الأيسر، لكنه لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب قبل أن يصطدم بالمصور بقوة نتيجة اندفاعه، وسقط المصور أرضاً بعد الاصطدام، ووضع كاميرته جانباً وهو يمسك بساقه اليسرى، وتلقى العلاج من الفريق الطبي.