صحافيون في الـ"كان" يكشفون لـ"العربي الجديد" رأيهم باللاعب الأفريقي المحترف والمحلي

الرباط

نبيل التليلي

نبيل التليلي
محلل وناقد رياضي تونسي. رئيس القسم الرياضي في موقع وصحيفة "العربي الجديد".
14 يناير 2026
صحافيون يكشفون رأيهم بين اللاعب المحترف والمحلي في أمم أفريقيا
تُثير مسألة اللاعب المحترف في أوروبا ومدى تأثيره بالمنتخب خلال بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الكثير من التساؤلات، مع اختلاف وجهات النظر حول المستوى الذي يقدمونه مقارنة بأولئك الذين ينشطون في أندية محلية داخل الدول نفسها أو في دوريات بعيداً عن القارة العجوز.

والتقت كاميرا "العربي الجديد" عدداً من الصحافيين الحاضرين على هامش "الكان" في المغرب، وطرحنا عليهم سؤالاً يدور في بال العديد من المشجعين، هل هناك فرقٌ في تأثير اللاعب المحترف في أوروبا على نظيره المحلي؟

وقال ميشيل توغو، وهو صحافي في موقع "فوتبول.CI" من الكونغو الديمقراطية: "نعم، هناك فرقٌ كبير، أولاً من حيث المستوى ثم، لنقل، من حيث المكانة. أولئك الذين يلعبون على المستوى المحلي، ليس لديهم الاهتمام نفسه الذي يحصل عليه اللاعبون الدوليون (المحترفون)، وهذا هو السبب شخصياً في انتقادي قرار الكاف بتعليق أو إنهاء "الشان" (بطولة المحليين)".

من جانبه، تفاعل الصحافي في مجموعة "6 ميديا" من غينيا كوناكري، شريف عليو، مع سؤال "العربي الجديد" على هامش البطولة، حيث اختلف مع بقية زملائه قائلاً: "أعتقد أننا نرى بوضوح أنّ المستوى بين اللاعب المحترف في أوروبا، وأولئك الذين يلعبون في أفريقيا، ليس بالفارق الكبير، هناك مزيج جيد جداً، هذا لا يظهر على أرض الملعب. لدينا الانطباع بأنّهم يلعبون معاً طوال الوقت. هذا يعني أنّ كرة القدم المحلية اليوم تتطور تدريجياً".

بدوره، قال الصحافي الكاميروني لجيتيان، الذي يعمل لصالح موقع "footazoumide.com"، عن قيمة المحترفين خارج حدود بلادهم: "أنا في المغرب على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا، للردّ بسرعة على سؤالك، يجب القول إن اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أوروبا هم نعمة لكرة القدم الأفريقية لأنهم يجلبون خبراتهم. نحن نعرف جيداً أنّ نخبة كرة القدم العالمية تتمركز في أوروبا. وجودهم في فرقنا الوطنية يساعد المنتخبات على التقدم، ونحن نعرف جيداً أنّهم تكونوا بشكلٍ ممتاز في أوروبا، وهذا يساعد أيضاً فرقنا الوطنية على جني الألقاب. أعتقد أنّه إذا كانت اليوم كأس أمم أفريقيا من بين أكثر المنافسات مشاهدة في العالم، فهذا بالضبط بسبب وجود لاعبين أفارقة يلعبون في أوروبا".

بادو الزاكي واحد من أساطير الكرة المغربية (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
بادو الزاكي: المغرب يعرف كيف ينتصر.. وتحميل المسؤولية للطرابلسي ظلم

وتفاعل الصحافي المصري أحمد حسن، مع سؤال "العربي الجديد" ليتطرّق إلى ناحية مهمة، تخصّ اللاعب المحترف، وهو الضغط الكبير الذي يتعرّض له حين يُشارك مع منتخب بلاده، حيث تكون الأعين شاخصة إليه لتحقيق اللقب، ليضرب مثلاً حول نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، الذي يقود الفراعنة في هذه النسخة، متمنياً تحقيق التاج القاري في نهاية المطاف.

وتُقام اليوم الأربعاء مجريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، حين يلاقي صاحب الضيافة، منتخب المغرب، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القدس المحتلة، نظيره منتخب نيجيريا صاحب الأداء القوي هجومياً، بينما يواجه المنتخب المصري خصمه السنغالي الصعب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

