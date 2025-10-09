صامويل أسامواه مهدد بالشلل بعد إصابة خطرة في الدوري الصيني

بات اللاعب الدولي التوغولي، صامويل أسامواه (31 سنة)، مُهدداً بالتعرض للشلل بسبب الإصابة القوية والخطيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه غوانغشي بينغوو في بطولة الدوري الصيني الكرة القدم، في خبر صادم لعائلة كرة القدم وزملائه في النادي الصيني. وأصيب صامويل أسامواه بكسر في عنقه إثر اصطدامه بلوحة إعلانية بجانب أرض الملعب، خلال مباراة في بطولة الدوري الصيني الأول، أقيمت يوم الأحد الماضي، إذ أظهرته لقطات الفيديو وهو يتعرض للدفع من أحد المنافسين أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم برأسه مباشرةً بلوحة إعلانية إلكترونية.

وذكر نادي غوانغشي بينغوو، من الدرجة الثانية، أن أسامواه تعرض لكسور في الرقبة وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقاً لعملية جراحية، وأشار في بيانه الرسمي: "هو معرض لخطر الإصابة بشلل نصفي علوي، وسيغيب عن جميع المباريات المتبقية هذا الموسم، وقد تتأثر مسيرته الكروية بشكل خطير أيضاً. يتقدم نادي غوانغشي بينغوو بخالص الشكر لجميع الجماهير وكل فئات المجتمع على اهتمامهم ودعمهم لصامويل أسامواه. سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب بعد إجراء الفحوص والمتابعات اللازمة"، ولاحقاً، ذكر النادي أن أسامواه يتعافى من الجراحة وهو حالياً في حالة مستقرة.



وأمضى لاعب منتخب كونغو أغلب فترات مسيرته في بلجيكا، قبل أن ينتقل إلى بطولة الدوري الصيني في العام الماضي، وخاض ست مباريات دولية بقميص منتخب توغو، وفقاً للموقع المتخصص في الإحصائيات "ترانسفر ماركت"، وأشارت صحيفة "ذا بايبر" الصينية، إلى أن الشاشة الإعلانية كانت موضوعة على بُعد ثلاثة أمتار من أرضية الملعب، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولم تكن هناك مشكلة في معايير السلامة في الملعب.