صالح الجعفراوي... لاعب تنس الطاولة الذي سرقته الحرب

- استشهد اللاعب الفلسطيني صالح الجعفراوي في غزة، حيث كان له دور بارز في توثيق آثار الحرب الإسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحقق شهرة واسعة كلاعب تنس طاولة مميز في بطولات محلية ودولية. - انضم الجعفراوي إلى نادي الصداقة الرياضي وشارك في بطولات عربية ودولية، ونعاه النادي وشبكة فلسطين الرياضية لدوره كلاعب مميز وصوت للميدان في غزة. - خلال الحرب الإسرائيلية، فقد نادي الصداقة أكثر من 20 شهيدًا، وأكدت وكالة فلسطين الرياضية استشهاد أكثر من 949 رياضيًا وتدمير 289 منشأة رياضية.

نعت مؤسسات رياضية في فلسطين، لاعبها صالح الجعفراوي (27 عاماً)، إثر استشهاده، الأحد، في حي "الصبرة" بمدينة غزة، على يد مسلحين. وحصدت حسابات الجعفراوي خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزّة ملايين المتابعين، بعد نشاطه اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي في مواكبة آثار الحرب المدمّرة على قطاع غزّة، الأمر الذي منعه من إكمال حلمه في مواصلة لعب تنس الطاولة.

وظهر الجعفراوي لاعباً مميزاً في تنس الطاولة خلال تلقيه تعليمه الجامعي في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، متوّجاً نفسه بعدد من بطولات الجامعة ذاتها كسيطرته على بطولة "الوفاء للقدس" التي نظّمتها الجامعة بصورة دوريّة أثناء وجود الجعفراوي طالباً، وتمكن "نجم اللعبة" من التتويج ببطولة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة لاحقاً، في مناسبتين.

وانضم الجعفراوي لنادي الصداقة الرياضي، بعد المستوى اللافت الذي أظهره في المنافسات الجامعية، فمثّل فلسطين في البطولة العربية التي احتضنتها مصر في الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، ووصل إلى دور الستة عشر في بطولة WTT Feeder Doha 2023 التي أقمت في الدوحة، في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2023.

وقال نادي الصداقة الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قمر جديد من أقمار الصداقة. ننعى لاعبنا الشهيد صالح الجعفراوي شهيداً. رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والفرق الرياضية، والجمعية العمومية، وكل كوادر وجماهير الصداقة، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الشهيد صالح الجعفراوي، لاعب فريق تنس الطاولة بنادي الصداقة الرياضي، الذي استشهد غدراً".

ونعت شبكة فلسطين الرياضية الجعفراوي، مؤكدة: "صالح الجعفراوي... لم يكن مجرد ناقلٍ للخبر، بل كان صوت الميدان ونبض غزة. لاعب فريق كرة تنس الطاولة في نادي الصداقة الرياضي. رحل جسده، وبقيت رسالته تصرخ في وجه العالم: هنا تُقتل الحقيقة… وهنا يولد الأبطال".

وقدّم نادي الصداقة الرياضي الذي يعتبر أحد أبرز أندية قطاع غزّة، أكثر من 20 شهيداً خلال حرب الإبادة، التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أبرزهم مدربه المميز في لعبة كرة الطاولة، إيهاب هللو، الذي رحل في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى جانب عدد كبير من أفراد أسرته، بعد مسيرة مميزة نال فيها عدداً من الألقاب لاعباً ومدرباً للفئات السنية في نادي الصداقة، ثم على مستوى الفريق الأول، إلى جانب ثنائي فريق الكرة الطائرة، إبراهيم قصيعة وحسن زعيتر، اللذين استشهدا معاً في مجزرة احتلالية طاولت مخيم جباليا، في الـ14 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مخلفة 31 شهيداً.

وإلى جانب نجمي فريق كرة الطائرة، ودع نادي الصداقة مدربه ومدرب منتخب فلسطين للشباب في الكرة الطائرة، المحاضر الجامعي، وسام جاد الله، بعد قصف احتلالي طاول منزله في حي الشيخ رضوان (مدينة غزّة)، في الـ12 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى جانب عدد من لاعبي فريق كرة القدم الأول، وهم: محمد حمدان وعدي عبد الله وعيسى زياد صلاح، ومدرب أكاديمية فريق كرة القدم، يوسف هاني سالم، واللاعبان السابقان نعيم بارود وخالد حمادة، بالإضافة إلى المشرف الرياضي على لعبة كرة القدم، رائد بارود.

وأكدت وكالة فلسطين الرياضية استشهاد أكثر من 949 رياضيا، وتدمير 289 منشأة رياضية، وفقدان 119 رياضياً، واعتقال 29 رياضيا، وإصابة 44 رياضيا، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزّة، والتي استمرّت قرابة عامين.