شيماييف ينجو من الموت... إنقاص وزن كاد يتحول إلى كارثة

- واجه المقاتل الروسي حمزة شيماييف خطر الموت بسبب نظام غذائي صارم قبل نزاله ضد الأميركي شون ستريكلاند، مما أدى إلى خسارته في بطولة العالم 2026 للفنون القتالية المختلطة. - بطل الفنون القتالية السابق، تي جاي ديلاشاو، نصح شيماييف بتغيير فريقه، مشيراً إلى أن النظام الغذائي أثر سلباً على صحته، حيث عانى من مشاكل في الغدة الدرقية وفقدان توازن الجسم. - رئيس منظمة "يو إف سي"، دانا وايت، يواجه ضغوطاً لإعادة النزال، لكن شيماييف يواجه الآن تحديات صحية تمنعه من اتباع حمية غذائية صارمة مجدداً.

واجه المقاتل الروسي حمزة شيماييف (32 عاماً)، خطر الموت بعدما دخل في نظام غذائي صارم، من أجل خوض المواجهة، التي خسرها على يد الأميركي شون ستريكلاند، الذي خطف حزام الوزن المتوسط في منافسات بطولة العالم 2026 للفنون القتالية المختلطة، التي نظمتها منظمة "يو إف سي" في التاسع من مايو/ أيار الجاري.

وقال بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، الأميركي تي جاي ديلاشاو، في حديثه مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، اليوم الجمعة: "لو كنت مكان حمزة شيماييف لمنحت شون ستريكلاند مليون دولار، ورفضت خوض المواجهة ضده، لأن الروسي واجه الموت الحقيقي كما عرفت، بسبب النظام الغذائي، الذي اعتمده، قبل الدخول في المعركة، لأنه أصبح يعاني كثيراً في الغدة الدرقية، نتيجة خسارته الوزن على نحو مخيف".

وتابع: "على حمزة شيماييف العمل على تغيير فريقه الحالي، لأنني أعرف تماماً كمية المياه التي شربها قبل أسبوع من نزاله ضد شون ستريكلاند، لأن محيط الروسي تجاهل كل شيء، إذ شرب ربع كمية الماء التي كان من المفترض أن يشربها، ثم خسر أربعة أضعاف الكمية، التي كان من المفترض أن يخسرها دفعة واحدة، وجسده انهار ولم يعد يرغب بالوصول إلى الوزن المطلوب".

وأردف: "عانى حمزة شيماييف قبل صعوده لقياس وزنه على الميزان، لأنّ حالته البدنية كانت متردية، حتى أنه لم يستطع الحفاظ على توازنه، وتقيأ مادة صفراء وأخرى خضراء جعلت محيطه يشعر بالذعر، لأنهم علموا حينها أن طريقة وصول الروسي إلى النزال كانت خاطئة، وبصراحة مطلقة، هذا الرجل كاد أن يموت بسبب ما حدث في المعسكر".

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أنّ رئيس منظمة "يو إف سي"، دانا وايت، يتعرض لضغوط كبيرة من قبل فريق حمزة شيماييف، الذي يُريد العمل على إعادة النزال ضد شون ستريكلاند، لكن المقاتل الروسي يواجه الآن مشكلة في جسده، وهي عدم قدرته على خوض حمية غذائية صارمة، لأنه يواجه خطر الموت في حال عمد إلى تكرارها.