شيلفي نجم نيوكاسل وليفربول السابق يكشف سبب مغادرته البريمييرليغ

- جونجو شيلفي، لاعب سابق في نيوكاسل وليفربول، انتقل للعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي مع نادي الصقور العربية، حيث أثار انتقاله تكهنات حول دوافعه المالية، لكنه نفى ذلك مؤكدًا أن الراتب هناك لا يقارن بما كان يكسبه في إنجلترا. - شيلفي أوضح أن انتقاله جاء لرغبته في الاستمتاع باللعب وقضاء وقت مع عائلته، مشيرًا إلى عدم رغبته في تربية أطفاله في إنجلترا بسبب التغيرات الاجتماعية هناك. - خلال مسيرته، لعب شيلفي لأندية ليفربول، سوانزي سيتي، نيوكاسل، نوتينغهام فورست، وخاض تجربة في الدوري التركي قبل العودة لإنجلترا مع بيرنلي.

كشف جونجو شيلفي (33 سنة)، لاعب ناديي نيوكاسل وليفربول، عن تفاصيل مغادرته البريمييرليغ لكي يلعب في الملاعب الإماراتية، وعن السبب الأساسي في ترك الملاعب الإنكليزية، وهو الذي كان من بين اللاعبين المُميزين خلال مسيرته في الدوري الإنكليزي.

واحترف جونجو شيلفي مع نادي الصقور العربية في دوري الدرجة الثانية في الإمارات، وأثار مقطع فيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي لمباراته، التي حضرها 75 متفرجاً فقط في المدرجات، تكهنات بأن انتقاله إلى الفريق الإماراتي، وهو في الـ32 سنة، كان بدافع بالمال فقط وليس بدافع الاحتراف وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال اللاعب الإنكليزي، الذي سبق له تمثيل منتخب إنكلترا أيضاً في ست مباريات، في تصريحات خاصة لشبكة "بي بي سي البريطانية": "لا أكترث. رأيت الكثير من التعليقات المشابهة، وأفكر فقط: أي مال؟ ليس هناك مال في دوري الدرجة الثانية الإماراتي. يبلغ متوسط راتب لاعب كرة القدم 2000 جنيه إسترليني، وهو لا شيء مقارنةً بما كسبته في مسيرتي. يكسب أخي أكثر من عمله في فندق في لندن، لذلك لم آتِ إلى هنا من أجل المال".

وذكر شيلفي في المقابلة أبرز الأسباب التي دفعته لمغادرة البريمييرليغ، وقال: "في الحقيقة أشعر بالسعادة. إنني في مرحلة أرغب فيها بالاستمتاع باللعب. أستيقظ، وأستمتع بما أفعله، وأقضي وقتاً مع عائلتي. لأكون صريحاً معك، لا أريد أن يكبر أطفالي في إنكلترا. نحن محظوظون جداً لأننا كنا نعيش في منطقة جميلة جداً من بريطانيا، ولكن المكان الذي أنحدر منه، لم يعد يُمكن العيش فيه بعد الآن. لن أرتدي ساعة في لندن، على سبيل المثال. كما لا يمكنك إخراج هاتفك الجوال في الشارع".

يُذكر أن شيلفي خاض خلال مسيرته الكروية تجارب مع أندية ليفربول قبل أن ينتقل إلى سوانزي سيتي ونيوكاسل ونوتينغهام فورست، وقضى لاحقاً فترة في الدوري التركي، ثم عاد إلى إنكلترا في تجربة مع نادي بيرنلي، قبل أن يوقع عقداً مع نادي الصقور العربية.