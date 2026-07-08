شيبو يكشف مفاتيح فوز المغرب على فرنسا ويوجه نصيحة لوهبي

- يوسف شيبو يؤكد قدرة المنتخب المغربي على تجاوز فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026، مشيراً إلى الإمكانات الفنية والمدرب الجيد والدعم الجماهيري، معتبراً أن الفرصة قائمة بنسبة 50% رغم قوة فرنسا. - يشير شيبو إلى أهمية العامل البدني وعدم منح المساحات للفرنسيين، خاصة مع وجود لاعبين مثل ديمبيلي ومبابي، مؤكداً على ضرورة السيطرة على وسط الملعب وتسجيل هدف مبكر. - ينصح المدرب محمد وهبي بالاعتماد على اللاعبين الجاهزين بدنياً وفنياً، والحفاظ على أسلوب اللعب والشخصية التي حققت النتائج الإيجابية.

أكد نجم الكرة المغربية السابق يوسف شيبو (53 عاماً) قدرة كتيبة "أسود الأطلس" على تجاوز المنتخب الفرنسي، في ربع نهائي كأس العالم 2026، في اللقاء المقررة إقامته مساء غدٍ الخميس (الساعة 11 مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

وفي حوار خاص مع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، قال شيبو: "المنتخب قادر على عبور عقبة فرنسا، وبما أنه وصل إلى هذا الدور فهو يملك القدرة على المنافسة، لما يملكه من إمكانات فنية، إضافة إلى مدرب جيد ولاعبين مميزين، ومنظومة قوية وجمهور يقف دائماً خلف المنتخب ويدعمه. أعتقد أن الفرصة قائمة بنسبة 50%، رغم قوة المنتخب الفرنسي، لكن مباريات خروج المغلوب تختلف، وغالباً ما تُحسم بتفاصيل وجزئيات صغيرة".

وتابع "شاهدنا العديد من المفاجآت في هذه المرحلة، ولعل أبرزها مواجهة المنتخب المصري أمام الأرجنتين، إذ لم يكن أحد يتوقع أن تظهر المباراة بهذه الصورة، حيث كان المنتخب المصري في اعتقادي الطرف الأفضل والأبرز، وكان يستحق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. كما شهدنا خروج البرازيل أمام المنتخب النرويجي، في مباراة كان الجميع يعتقد أن البرازيل ستتأهل خلالها، لكن هذه هي كرة القدم؛ دائماً هناك فرص ومفاجآت، ومع الحضور والتركيز يمكن لأي منتخب أن يحقق هدفه".

وحول مفاتح الانتصار في اللقاء، أضاف قائلاً "مفاتيح الانتصار أمام فرنسا تتمثل في عدة عوامل، فالمنتخب الفرنسي قوي جداً، وأعتبره من أقوى المنتخبات الموجودة حالياً. أعتقد أن العامل البدني سيكون مهماً جداً في هذه المواجهة، فإذا استعاد المنتخب المغربي قوته وأوجَه وإمكاناته البدنية، فسيكون منافساً قوياً. كذلك يجب عدم منح المساحات للمنتخب الفرنسي، لأن قوته معروفة في الخط الأمامي بوجود لاعبين مميزين مثل ديمبيلي، وباركولا، ومبابي. لذلك يجب عدم السماح لهم بالتحرك بحرية أو استغلال المساحات".

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وأردف شيبو أيضاً "السيطرة على وسط الملعب ستكون عاملاً مهماً، والأهم هو التسجيل، لأن تسجيل هدف مبكر في مرمى فرنسا سيضعها تحت الضغط وقد يجعلها مرتبكة أمام أي منتخب. نتمنى أن يكون المنتخب المغربي موفقاً ويقدم مباراة كبيرة". وختم حديثه بتوجيه نصيحة للمدرب محمد وهبي قائلاً "يجب الاعتماد على اللاعب الجاهز من الناحية البدنية والفنية، وعدم تغيير الأسلوب من أجل المنافس. من المهم أن يخوض المنتخب المباراة بنفس النهج الذي اعتاد عليه، وبنفس الشخصية والثقة التي دخل بها جميع المواجهات السابقة، مع الحفاظ على الهوية التي منحته النتائج الإيجابية."