شياخة يكشف حقيقة ندمه لاختياره الجزائر بدلاً عن الدنمارك

- أمين شياخة، المهاجم الجزائري الشاب، يبرز مع نادي فييليه الدنماركي ويطمح لتمثيل منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا المقبلة، مستعدًا للتضحية بعطلته لتحقيق ذلك. - يتحدث عن استقلاله المبكر بعد مغادرة منزل عائلته في كوبنهاغن، وتأقلمه مع الحياة في الدنمارك، مستفيدًا من خلفيته في التايكواندو لتعزيز انضباطه. - يوضح دعمه العائلي وقراره بتمثيل الجزائر، معبراً عن طموحه في المشاركة في كأس العالم 2026، واعتبارها قمة مسيرته الكروية.

يواصل المهاجم الجزائري الشاب، أمين شياخة (19 عاماً)، العمل على التألق مع ناديه فييليه الدنماركي، لكن ذلك لم يمنعه تأكيد تمسّكه بخياره تمثيل منتخب الجزائر على حساب الدنمارك، نافياً أي ندم على هذا القرار، الذي اتخذه في سن مبكرة. كما عبّر المهاجم المعار من نادي كوبنهاغن عن رغبته الجامحة في دخول خيارات مدرب "الخُضر"، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، خلال كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، رغم المنافسة الكبيرة داخل الخط الهجومي.

وكشف شياخة، في تصريحات لقناة سبورت تي في الدنماركية، عن ظروف المرحلة الحالية، واستعداده لخوض تحدٍّ جديد مع المنتخب الجزائري، إذا جرى استدعاؤه، قائلاً: "لم يجر استدعائي للمنتخب آخر مرة. بالطبع كنت مستاءً من ذلك، ولكن الآن أمامي شهر لأُظهر من أكون، الأمر يشغلني كثيراً، فقد حلمت به منذ أن كنت صغيراً جداً. إذا جرى اختياري سأكون سعيداً بشكل لا يُصدق". وأضاف أن الأولوية لديه واضحة تماماً: "إذا جرى استدعائي، لا أعتقد أنني سأحصل على عطلة. ربما أحصل على أسبوع بعدها، لكن ذلك سيكون مشكلة عادية، أفضّل أن أتخلّى عن العطلة من أجل المشاركة في أمم أفريقيا".

وتطرّق شياخة إلى مسيرته المبكرة، والقدرة على الاعتماد على النفس، بعدما اضطر لمغادرة منزل عائلته في كوبنهاغن، وهو لا يزال لاعباً في الفئات السنية. وأوضح: "الجو هنا لطيف والناس كثيرون.. لكن الأشياء تُغلق مبكراً مقارنة بكوبنهاغن، كان عليّ التأقلم والتسوق مبكراً"، مضيفاً أنه أراد تجهيز نفسه لأي احتمال في مسيرته الكروية: "لا تعرف أبداً ما قد يحدث في كرة القدم، لذلك أردت أن أكون مستعداً لليوم الذي سأسافر فيه مثلاً إلى فييليه أو إلى الخارج".

واستعاد اللاعب بداياته بين كرة القدم وفنون القتال، بعدما كان يمارس التايكواندو إلى جانب الكرة لسنوات، قبل أن يُجبر على اختيار أحدهما عند انتقاله إلى نادي كوبنهاغن. وقال: "كان عليّ الاختيار: التايكواندو أو كرة القدم.. كرة القدم كانت دائماً شغفي الأكبر". ورغم تخليه عن التايكواندو، فلا يزال يستفيد من تلك التجربة: "منحتني انضباطاً كبيراً.. لا يمكنك الاختباء خلف أحد، تعلّمت الكثير عن نفسي".

وفي حديثه عن خلفيته العائلية وخياره بتمثيل الجزائر، كشف شياخة عن أحد أهم القرارات في مسيرته، باعتباره ابن أم دنماركية وأب جزائري، مؤكداً أنه عاش طويلاً في مفترق طرق بين المنتخبين، وأوضح: "والدتي دنماركية، وكنت أشعر بأنني سأجعلها فخورة بلعبي للدنمارك، لكنها قالت لي إنها ستكون فخورة بي بالقدر نفسه إذا لعبت للجزائر، وقالت إن الأهم أن أكون سعيداً". وأضاف شياخة بنبرة واضحة: "لذلك أصبحت اليوم لاعباً دولياً جزائرياً، ولم أندم على قراري".

كما تطرّق إلى سبب غيابه عن معسكر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قائلاً: "من الصعب استدعاء لاعب خسر كل مبارياته، ولم يسجل أي هدف، كان الأمر مزعجاً طبعاً، لكن لا خيار سوى النظر إلى الأمام"، قبل أن يؤكد أن هدفه الآن هو حجز مكان في قائمة كأس أمم أفريقيا. وعاش اللاعب أجواء خاصة عند أول استدعاء له مع منتخب الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلاً: "من الصعب وصف الشعور، الأجواء في المباريات البيتية كانت جنونية، أصاب بالقشعريرة كل مرة".

وختم شياخة حديثه بطموح واضح، بعدما عاش التجربة الأولى مع المنتخب، بالتزامن مع تأهل الجزائر إلى مونديال 2026، قائلاً: "كأس العالم هي القمة الكبرى، لكنني أريد حقاً المشاركة في البطولتين".